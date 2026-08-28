Ушаков: у России нет данных о переговорах по Украине в сентябре

Россия не обладает «прямой информацией» о возобновлении переговоров между Москвой, Вашингтоном и Киевом в сентябре. Об этом на брифинге заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Мы об этом не имеем прямой информации. Я тоже видел эти высказывания в средствах массовой информации, но ничего конкретного на этот счет сказать не могу»,— прокомментировал господин Ушаков.

О том, что Россия не получала предложений о возобновлении переговорного процесса по ситуации на Украине, заявляла 28 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова. Министерство указывало, что многие заявления по этой теме направлены на создание «медийного эффекта». В Кремле также говорили, что не располагают информацией о сроках нового раунда переговоров делегаций России, США и Украины.

Комментарии последовали после заявления главы офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень экстремистов и террористов) о том, что трехсторонние переговоры могут состояться в сентябре. МИД Швейцарии также допускал проведение нового раунда переговоров в Женеве, однако без указания сроков.