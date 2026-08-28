Журналиста-иноагента Невзорова заочно арестовали

Приморский районный суд Санкт-Петербурга заочно арестовал на два месяца с момента экстрадиции в Россию журналиста Александра Невзорова (признан в России иностранным агентом). Его обвиняют в уклонении от обязанностей иноагента и финансировании экстремизма. Об этом сообщила руководитель пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Невзоров (иноагент)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Александр Невзоров (иноагент)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Фигурантом по делу о финансировании экстремизма также проходит Лидия Невзорова (супруги признаны экстремистским объединением и запрещены в РФ). По данным следствия, фигуранты опубликовали в соцсетях посты со ссылками для сбора пожертвований экстремистскому объединению. По этой статье (ч. 1 ст. 282.3 УК) им грозит до восьми лет колонии.

Александра и Лидию Невзоровых признали экстремистским объединением в июле 2024 года. После этого суд обратил принадлежащую им недвижимость в доход государства. Ранее Александра Невзорова (иноагент) приговорили к восьми годам колонии по делу о фейках о ВС РФ. Его жену заочно арестовали 7 августа.

Никита Черненко