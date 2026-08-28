Главные новости к вечеру 28 августа

Исполнительницей подрыва машины офицера в Петербурге оказалась 24-летняя девушка. После совершения преступления она успела покинуть Россию.

Иноагента Александра Невзорова (признан в РФ иностранным агентом и членом запрещенного в России экстремистского объединения) заочно арестовали в Петербурге.

РБК: концерты Канье Уэста состоятся.

«Яблоко» сняли с выборов в парламент Калининградской области.

Илью Трабера освободили из СИЗО. Следователь СКР постановил освободить господина Трабера после того, как его адвокаты сообщили о резком ухудшении состояния бизнесмена и представили медицинские заключения.

Росимущество не смогло продать с торгов активы петербургских предпринимателей Купсиных.

Генпрокуратура подала иск к совладелице Петербургского нефтяного терминала.

ФСБ задержала петербуржца за призывы к насилию над военными в интернете.

Мурманский производитель коллагена получил разрешение на поставки в Южную Корею.