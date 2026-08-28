Мурманский производитель коллагена получил разрешение на поставки в Южную Корею

Компания «РММ Биоинновации» из Мурманска прошла сертификацию для поставок морского коллагена в Южную Корею. Производство проверили на соответствие требованиям корейского законодательства, сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.

Предприятие ранее получило сертификат по системе ХАССП и международный сертификат «Халяль». Разрешительные документы также позволяют компании поставлять продукцию в Японию, Бразилию, ОАЭ, Катар, Кувейт и Бахрейн.

При поддержке Центра поддержки экспорта Мурманской области производитель вышел и на рынок Белоруссии. До конца года компания рассчитывает расширить поставки на рынки Ближнего Востока и получить маркировку «Сделано в России».

«РММ Биоинновации» была основана в Мурманске в 2020 году. Компания называет себя первым в России производителем низкомолекулярного коллагена из атлантической трески.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал о том, что мурманский производитель коллагена получил доступ на рынки ОАЭ.

Карина Дроздецкая