Сергей Шишкарев не согласился с продажей 51% в ГК «Дело» без соблюдения условий

Основатель и председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев, которому принадлежит 51% группы, ответил на сообщение «Росатома» (владеет 49% ГК «Дело») о завершении 28 августа процедуры выкупа доли бизнесмена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Шишкарев

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Сергей Шишкарев

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

«Вынужден констатировать, что к настоящему моменту не все условия упомянутого договора соблюдены точно, в том числе в части порядка уведомления о дате, времени и месте совершения сделки, — передал он через своего представителя. — Об этом я установленным порядком в письменной форме уведомил госкорпорацию и нотариуса».

Соглашаясь с замечанием главы «Росатома» Алексея Лихачева о том, что процедура, прописанная в «русской рулетке» оригинальна и ранее не применялась в РФ, Сергей Шишкарев говорит, что для него «принципиально важно строгое и исчерпывающее соблюдение всех процедур и условий, закрепленных соответствующими документами». «Я не согласен на отчуждение принадлежащей мне доли и возражаю против акцепта оферты 28 августа 2026 года либо в любую иную дату без точного соблюдения условий договора»,— объявил он.

«Росатом» и Сергей Шишкарев зимой начали процедуру «корпоративной рулетки». В ее рамках одна сторона может предложить другой цену, по которой та может либо продать свою долю, либо выкупить долю партнера. «Росатом» 20 февраля сделал оферту господину Шишкареву, который решил покупать пакет. Оценен он был в 74 млрд руб.— или в 77 млрд руб., если речь идет о варианте выкупа «Росатомом» доли Сергея Шишкарева. Господин Шишкарев, изначально планировавший выкупать 49% у «Росатома», в конце июня объявил, что не смог привлечь деньги на выкуп на приемлемых условиях, инициатива перешла к госкорпорации, и в июле Алексей Лихачев объявил, что «Росатом» принял решение выкупить у Сергея Шишкарева его 51% в ГК «Дело».

«Подчеркну, что речь не идет о моем отказе от исполнения договора, а касается исключительно точного и полного соблюдения процедур,— подчеркивает Сергей Шишкарев.— Кроме того, как основатель ГК "Дело" не могу не принимать во внимание напряженное финансовое положение группы, необходимость обеспечения безопасности работников и критической инфраструктуры, бесперебойной деятельности предприятий».

По этой причине, добавил господин Шишкарев, он направил на имя Алексея Лихачева «предложение сосредоточить имеющиеся ресурсы, усилия и компетенции на стабилизации ситуации в ГК "Дело"». «Особенности трансформационного периода при смене собственников могут создать риски дальнейшего ухудшения положения компании, поэтому выдвинул ряд вариантов, которые позволят укрепить положение группы и после этого вернуться к вопросам отношений между владельцами, — подчеркнул он. — В том числе и в части актуальной стоимости компании. Наряду с вариантом докапитализации ГК "Дело" за счет суммы, предусмотренной для выплаты в мой адрес в рамках сделки, счел своим долгом предложить направить значимую часть на поддержку ветеранов СВО».

Наталья Скорлыгина