«Росатом» 28 августа планирует выкупить 51% ГК «Дело» за 77 млрд рублей

Предусмотренная корпоративным соглашением участников ГК «Дело» процедура выкупа «Росатомом» 51% доли Сергея Шишкарева юридически завершается 28 августа, сообщил представитель «Росатома». «Необходимые документы подготовлены и переданы нотариусу для совершения исполнительной надписи, на основании которой будут внесены изменения в сведения ЕГРЮЛ. Стороны извещены о дате, времени и месте совершения сделки»,— заявил он. По его словам, денежные средства, сумма которых определена в соответствии с соглашением по справедливой рыночной оценке, будут доступны Сергею Шишкареву 28 августа.

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Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Сергей Шишкарев

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

«Росатом» и Сергей Шишкарев, желая прекратить свое партнерство в рамках ГК «Дело» зимой начали процедуру «корпоративной рулетки», в рамках которой одна сторона может предложить другой цену, по которой та может либо продать свою долю, либо выкупить пакет партнера. «Росатом» 20 февраля сделал оферту господину Шишкареву, который решил покупать пакет. Оценен он был в 74 млрд руб.— или в 77 млрд руб., если речь идет о варианте выкупа «Росатомом» доли Сергея Шишкарева. В начале апреля господин Шишкарев сообщил, что планирует продать выкупленную долю «Ростеху» — целиком или частично. 30 июня истек срок, отведенный на выкуп. Но незадолго до этого Сергей Шишкарев сообщил, что не договорился о привлечении денег на приемлемых условиях. Инициатива перешла к госкорпорации, и в июле гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев объявил, что принято корпоративное решение выкупить долю.

«У "Росатома" богатый опыт включения в контур крупных активов, имеющих системообразующее значение для своих отраслей,— подчеркивает господин Лихачев.— Мы всегда соблюдаем интересы государства и с уважением относились к коллективам, компетенциям и традициям входящего в атомную семью предприятия».

«Росатом», сообщил его представитель, планирует «в короткие сроки внедрить ряд отраслевых регламентов и все механизмы повышения операционной эффективности для сокращения затрат и снижения кредитной нагрузки, которая сегодня лежит на группе "Дело"». Подробностей сделки он не раскрывает.

Наталья Скорлыгина