Минобороны подготовило перечень данных граждан для оценки пригодности к службе
Минобороны предложило новый порядок проверки граждан, отбираемых на отдельные воинские должности, а также лиц, которые проходят военную службу. Подготовленный ведомством приказ позволит бесплатно получать у государственных органов и организаций сведения об их здоровье, судимостях, финансовых обязательствах, трудовой деятельности и даже участии в общественных объединениях с политическими целями. Проверять предлагается не только самих кандидатов и военнослужащих, но и широкий круг их родственников.
Проект приказа, опубликованный на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, определяет перечень информации, которую смогут запрашивать должностные лица вооруженных сил. Запросы можно будет направлять в федеральные и региональные органы власти, на предприятия, в учреждения и организации, в том числе через систему межведомственного электронного взаимодействия. Конкретные должности, попадающие под новый порядок, документ не уточняет.
В перечень входят данные о семейном положении, трудовой деятельности и военной службе, судимости, розыске, нахождении в местах лишения свободы, а также о признании человека недееспособным или ограниченно дееспособным. Отдельный блок составляют медицинские сведения — о постановке на учет или наблюдении в связи с психическими расстройствами, наркозависимостью, алкоголизмом, ВИЧ-инфекцией, туберкулезом и вирусными гепатитами B и C.
Подробнее — в материале «Ъ» «Военная проверка возьмется за личное»
В декабре 2025 года Минобороны РФ предложило выявлять военнослужащих с рисками развития отклонений в поведении, что следует из проекта указа президента Владимира Путина. Госдума в первом чтении 14 апреля 2026 года одобрила законопроект, который предоставляет доступ Минобороны России к сведениям из госреестра ЗАГС для оптимизации воинского учета и упрощения получения соцподдержки военнослужащими и их семьями. До этого, в феврале 2026 года, Минобороны расширило список заболеваний, при которых ограниченно годные к военной службе граждане не смогут заключить контракт при мобилизации, в период военного положения и в военное время, увеличив перечень с 26 до 35 позиций.