Минобороны подготовило перечень данных граждан для оценки пригодности к службе

Минобороны предложило новый порядок проверки граждан, отбираемых на отдельные воинские должности, а также лиц, которые проходят военную службу. Подготовленный ведомством приказ позволит бесплатно получать у государственных органов и организаций сведения об их здоровье, судимостях, финансовых обязательствах, трудовой деятельности и даже участии в общественных объединениях с политическими целями. Проверять предлагается не только самих кандидатов и военнослужащих, но и широкий круг их родственников.

Проект приказа, опубликованный на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, определяет перечень информации, которую смогут запрашивать должностные лица вооруженных сил. Запросы можно будет направлять в федеральные и региональные органы власти, на предприятия, в учреждения и организации, в том числе через систему межведомственного электронного взаимодействия. Конкретные должности, попадающие под новый порядок, документ не уточняет.

В перечень входят данные о семейном положении, трудовой деятельности и военной службе, судимости, розыске, нахождении в местах лишения свободы, а также о признании человека недееспособным или ограниченно дееспособным. Отдельный блок составляют медицинские сведения — о постановке на учет или наблюдении в связи с психическими расстройствами, наркозависимостью, алкоголизмом, ВИЧ-инфекцией, туберкулезом и вирусными гепатитами B и C.

Подробнее — в материале «Ъ» «Военная проверка возьмется за личное»