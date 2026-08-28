Число жертв оползня и наводнения в Непале и Китае превысило 540

Управление по борьбе со стихийными бедствиями Непала обновило статистику по жертвам наводнения, вызванного сходом оползня из-за таяния ледников в Тибете. Погибли 538 человек, пострадали 73 человека. Информация получена в 12:15 по мск.

Центральное телевидение КНР накануне также сообщило о пяти погибших на границе Китая и Непала. Общее число погибших, таким образом, достигло 543.

По оценкам Красного Креста, наводнения затронули порядка 93 тыс. человек. В статистике учитываются в том числе люди, чьи дома или другое имущество повреждены. Разрушения вызваны резким подъемом уровня воды в реке на границе с Китаем: в нее попали части тающего ледника и горная порода.