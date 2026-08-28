В Непале сохраняется угроза повторного наводнения

Власти Непала контролируют уровень воды в двух горных озерах, расположенных выше по течению от зоны наводнения. Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя Управления по борьбе со стихийными бедствиями Непала, риск нового наводнения пока сохраняется. В одном из двух озер вода сегодня начала переливаться через край.

На спутниковых снимках видно, что оба озера находятся в непосредственной близости от зоны, где 26 августа произошла катастрофа. 27 августа в одной из котловин начала скапливаться вода, к 28 августа озеро уже переполнилось. Второе озеро, расположенное еще выше по течению, увеличивалось в размерах. Оно больше по площади, чем первое, и не имеет видимого стока, поэтому давление воды там может нарастать.

Сейчас власти Непала намерены установить камеры и датчики ниже по течению, в том числе недалеко от приграничного города Тимуре, чтобы оперативнее отслеживать ситуацию. Обследование территории также проводится с помощью вертолета, сообщил агентству представитель властей.

При наводнении на границе Непала и Китая 26 августа, спровоцированном таянием ледника, последующим оползнем и сходом селя, погибли около 500 человек. По данным Reuters, в Непале подтверждена гибель 489 человек, еще пятеро погибли в китайском Тибете. Почти 1000 человек числятся пропавшими без вести. По оценкам Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца, наводнение затронуло не менее 93 тыс. человек.

Алена Миклашевская