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В Непале сохраняется угроза повторного наводнения

Власти Непала контролируют уровень воды в двух горных озерах, расположенных выше по течению от зоны наводнения. Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя Управления по борьбе со стихийными бедствиями Непала, риск нового наводнения пока сохраняется. В одном из двух озер вода сегодня начала переливаться через край.

На спутниковых снимках видно, что оба озера находятся в непосредственной близости от зоны, где 26 августа произошла катастрофа. 27 августа в одной из котловин начала скапливаться вода, к 28 августа озеро уже переполнилось. Второе озеро, расположенное еще выше по течению, увеличивалось в размерах. Оно больше по площади, чем первое, и не имеет видимого стока, поэтому давление воды там может нарастать.

Сейчас власти Непала намерены установить камеры и датчики ниже по течению, в том числе недалеко от приграничного города Тимуре, чтобы оперативнее отслеживать ситуацию. Обследование территории также проводится с помощью вертолета, сообщил агентству представитель властей.

При наводнении на границе Непала и Китая 26 августа, спровоцированном таянием ледника, последующим оползнем и сходом селя, погибли около 500 человек. По данным Reuters, в Непале подтверждена гибель 489 человек, еще пятеро погибли в китайском Тибете. Почти 1000 человек числятся пропавшими без вести. По оценкам Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца, наводнение затронуло не менее 93 тыс. человек.

Алена Миклашевская

Фотогалерея

Разрушения после масштабного наводнения в Непале

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Наводнение началось после схода оползня в реку Бхоте-Коши. Снежно-каменную лавину вызвало землетрясение магнитудой 4,4 утром 26 августа около 08:37 по местному времени

Наводнение началось после схода оползня в реку Бхоте-Коши. Снежно-каменную лавину вызвало землетрясение магнитудой 4,4 утром 26 августа около 08:37 по местному времени

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Пострадали регионы Тимуре, Расвагади и Сьябрубеси в округе Расува

Пострадали регионы Тимуре, Расвагади и Сьябрубеси в округе Расува

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Непал запросил помощь в проведении спасательных операций у Китая и Индии

Непал запросил помощь в проведении спасательных операций у Китая и Индии

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Пострадавшая на руках у спасателей

Пострадавшая на руках у спасателей

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Жители наблюдают за тем, что осталось от их домов после наводнения

Жители наблюдают за тем, что осталось от их домов после наводнения

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Спасатели используют экскаваторы, чтобы добраться до затопленных зданий

Спасатели используют экскаваторы, чтобы добраться до затопленных зданий

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Местный житель на веранде своего дома

Местный житель на веранде своего дома

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Из важнейшей инфраструктуры, помимо дорог, пострадали 14 объектов гидроэнергетики

Из важнейшей инфраструктуры, помимо дорог, пострадали 14 объектов гидроэнергетики

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Раненого эвакуируют из затопленного региона

Раненого эвакуируют из затопленного региона

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Спутниковый снимок деревни Хкадга Бханджянг в районе Нувакот перед бедствием

Спутниковый снимок деревни Хкадга Бханджянг в районе Нувакот перед бедствием

Фото: 2026 Planet Labs PBC / Handout / Reuters

Через затопленные населенные пункты проходят треккинговые и паломнические маршруты

Через затопленные населенные пункты проходят треккинговые и паломнические маршруты

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Разрушения есть также в приграничных районах Китая, но об их масштабе власти страны пока не сообщали

Разрушения есть также в приграничных районах Китая, но об их масштабе власти страны пока не сообщали

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Раненых доставляют в больницы на вертолетах

Раненых доставляют в больницы на вертолетах

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

По словам властей, из-за сезона дождей туристов в Непале сейчас немного

По словам властей, из-за сезона дождей туристов в Непале сейчас немного

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Пострадавшего вывозят в ковше экскаватора из затопленной местности

Пострадавшего вывозят в ковше экскаватора из затопленной местности

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

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Наводнение началось после схода оползня в реку Бхоте-Коши. Снежно-каменную лавину вызвало землетрясение магнитудой 4,4 утром 26 августа около 08:37 по местному времени

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Пострадали регионы Тимуре, Расвагади и Сьябрубеси в округе Расува

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Непал запросил помощь в проведении спасательных операций у Китая и Индии

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Пострадавшая на руках у спасателей

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Жители наблюдают за тем, что осталось от их домов после наводнения

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Спасатели используют экскаваторы, чтобы добраться до затопленных зданий

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Местный житель на веранде своего дома

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Из важнейшей инфраструктуры, помимо дорог, пострадали 14 объектов гидроэнергетики

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Раненого эвакуируют из затопленного региона

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Спутниковый снимок деревни Хкадга Бханджянг в районе Нувакот перед бедствием

Фото: 2026 Planet Labs PBC / Handout / Reuters

Через затопленные населенные пункты проходят треккинговые и паломнические маршруты

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Разрушения есть также в приграничных районах Китая, но об их масштабе власти страны пока не сообщали

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Раненых доставляют в больницы на вертолетах

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

По словам властей, из-за сезона дождей туристов в Непале сейчас немного

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Пострадавшего вывозят в ковше экскаватора из затопленной местности

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Смотреть

Составлено ИИ-Ассистентъ

Международная федерация Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) оценила число пострадавших от наводнения на границе Непала и Китая в не менее 93 тысяч человек. Организация объявила сбор $31 млн на поддержку гуманитарной миссии, рассчитанный на два года, средства которого будет получать непальское отделение на оплату медицинского обеспечения, временного жилья, предметов гигиены, воды и работы психологов.
По данным Управления по борьбе со стихийными бедствиями Непала, количество погибших в результате наводнения достигло 538 человек, еще 73 человека пострадали. Всего пропавшими без вести числятся 667 человек, из них 127 являются гражданами Непала.
Ранее, 27 августа, озеро, образовавшееся из-за схода селя на непало-китайской границе, содержало около 2 млн кубометров воды, а к 28 августа его объем превысил 2,5 млн кубометров. Местные власти Непала опасаются, что растущий уровень воды может прорвать естественную дамбу и затопить окрестные территории.

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