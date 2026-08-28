В Непале сохраняется угроза повторного наводнения
Власти Непала контролируют уровень воды в двух горных озерах, расположенных выше по течению от зоны наводнения. Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя Управления по борьбе со стихийными бедствиями Непала, риск нового наводнения пока сохраняется. В одном из двух озер вода сегодня начала переливаться через край.
На спутниковых снимках видно, что оба озера находятся в непосредственной близости от зоны, где 26 августа произошла катастрофа. 27 августа в одной из котловин начала скапливаться вода, к 28 августа озеро уже переполнилось. Второе озеро, расположенное еще выше по течению, увеличивалось в размерах. Оно больше по площади, чем первое, и не имеет видимого стока, поэтому давление воды там может нарастать.
Сейчас власти Непала намерены установить камеры и датчики ниже по течению, в том числе недалеко от приграничного города Тимуре, чтобы оперативнее отслеживать ситуацию. Обследование территории также проводится с помощью вертолета, сообщил агентству представитель властей.
При наводнении на границе Непала и Китая 26 августа, спровоцированном таянием ледника, последующим оползнем и сходом селя, погибли около 500 человек. По данным Reuters, в Непале подтверждена гибель 489 человек, еще пятеро погибли в китайском Тибете. Почти 1000 человек числятся пропавшими без вести. По оценкам Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца, наводнение затронуло не менее 93 тыс. человек.
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Разрушения после масштабного наводнения в Непале
Международная федерация Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) оценила число пострадавших от наводнения на границе Непала и Китая в не менее 93 тысяч человек. Организация объявила сбор $31 млн на поддержку гуманитарной миссии, рассчитанный на два года, средства которого будет получать непальское отделение на оплату медицинского обеспечения, временного жилья, предметов гигиены, воды и работы психологов.
По данным Управления по борьбе со стихийными бедствиями Непала, количество погибших в результате наводнения достигло 538 человек, еще 73 человека пострадали. Всего пропавшими без вести числятся 667 человек, из них 127 являются гражданами Непала.
Ранее, 27 августа, озеро, образовавшееся из-за схода селя на непало-китайской границе, содержало около 2 млн кубометров воды, а к 28 августа его объем превысил 2,5 млн кубометров. Местные власти Непала опасаются, что растущий уровень воды может прорвать естественную дамбу и затопить окрестные территории.