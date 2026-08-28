Возникшее из-за схода селя озеро на границе Непала и Китая вышло из берегов
Озеро, возникшее на непало-китайской границе после приведшего к потопу схода селя, начало переполняться. Местные власти опасаются, что вода может прорвать естественную дамбу и затопить окружающую территорию. По состоянию на 27 августа в водоеме на месте слияния двух рек было около 2 млн куб. м воды. В пятницу объем воды превысил 2,5 млн куб. м, передает Reuters.
«Мы получили сообщение о том, что озеро вышло из берегов, — сообщил агентству представитель властей в непальском районе Расува. — Но мы пока не знаем, в каком объеме. Видим, что уровень воды поднимается».
По словам очевидцев, люди начали покидать территории вокруг нового озера. Находящимся в этом районе спасателям также было рекомендовано переместиться в более безопасные места вместе с оборудованием.
При наводнении на границе Непала и Китая 26 августа, спровоцированном таянием ледника и последующим оползнем и сходом селя, погибли около 500 человек. По данным Reuters, в Непале подтверждена гибель 489 человек, еще пятеро погибли в китайском Тибете. Почти 1000 человек числятся пропавшими без вести.
Число погибших из-за схода оползня и наводнения в Непале достигло 469 человек, а 977 человек числятся пропавшими без вести по данным МВД Непала на 28 августа 2026 года. Наибольшее число жертв, 178 человек, обнаружено в Читване. Причиной наводнения стал обвал части ледника на северном склоне горы Лангтанг-Лирунг 25 августа, что привело к перекрытию русла реки Лхенде-Кхола и каскадному эффекту, затронувшему еще три реки.
По состоянию на 27 августа 2026 года, после схода селевых потоков и наводнения на границе Непала и Китая, пропавшими без вести числятся около 1,5 тыс. человек, из них более 800 в Непале и около 600 в Китае. Непальские власти сообщали об обнаружении 165 тел погибших. Владимир Путин 27 августа 2026 года выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину и президенту Непала Раму Чандре Пауделу, а также премьер-министру Балендре Шаху в связи с наводнением.
Международный центр комплексного развития горных районов заявил, что уровень воды в реке Тришули поднялся на 9 метров за полчаса. Сель затронул еще три реки, а потоки воды, камней и грязи обрушились на шесть районов Непала и Тибетский автономный район. В связи с этими событиями МИД РФ призвал граждан не посещать районы наводнения.
Управление по туризму Непала 27 августа 2026 года сообщило о спасении 31 иностранного туриста, включая двух граждан России. Среди спасенных также были граждане Индии, Южной Кореи, США, Италии, Болгарии и Швейцарии. Всего пропавшими без вести числятся 667 человек, из которых 127 являются непальцами.