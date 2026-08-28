Возникшее из-за схода селя озеро на границе Непала и Китая вышло из берегов

Озеро, возникшее на непало-китайской границе после приведшего к потопу схода селя, начало переполняться. Местные власти опасаются, что вода может прорвать естественную дамбу и затопить окружающую территорию. По состоянию на 27 августа в водоеме на месте слияния двух рек было около 2 млн куб. м воды. В пятницу объем воды превысил 2,5 млн куб. м, передает Reuters.

«Мы получили сообщение о том, что озеро вышло из берегов, — сообщил агентству представитель властей в непальском районе Расува. — Но мы пока не знаем, в каком объеме. Видим, что уровень воды поднимается».

По словам очевидцев, люди начали покидать территории вокруг нового озера. Находящимся в этом районе спасателям также было рекомендовано переместиться в более безопасные места вместе с оборудованием.

При наводнении на границе Непала и Китая 26 августа, спровоцированном таянием ледника и последующим оползнем и сходом селя, погибли около 500 человек. По данным Reuters, в Непале подтверждена гибель 489 человек, еще пятеро погибли в китайском Тибете. Почти 1000 человек числятся пропавшими без вести.