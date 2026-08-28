«Дом.РФ» выставил на торги усадьбу XIX века в центре Екатеринбурга

«Дом.РФ» выставил на торги «Дом с мезонином», входящий в состав объекта культурного наследия «Усадьба Г. И. Елизарьева», на ул. Белинского в Екатеринбурге. В состав лота входят сам памятник площадью 363 кв. м и земельный участок под ним. Начальная цена лота составляет 15,3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Заявки принимаются до 28 сентября. Аукцион пройдет в электронной форме 2 октября. Для участия в нем необходимо внести задаток в размере 1,5 млн руб.

«Усадьба Г. И. Елизарьева» построена в Екатеринбурге по прошению екатеринбургского мещанина Г.И. Елизарьева в 1850–1880 годах. К концу XIX века в ее состав входили главный дом, жилой флигель, каретник, надворные постройки и баня. До наших дней сохранились главный дом (ул. Белинского, 6б) и жилой флигель (ул. Белинского, 6а). Главный дом увенчан тремя декоративными куполами, самый большой из которых переходит в небольшой балкончик. Дом был разделен на три части, причем каждая часть имеет свой парадный вход с нарядными козырьками и дверьми, украшенными резным орнаментом.

В марте 2026 года правительственная комиссия по повышению эффективности использования федерального имущества передала «Дом с мезонином» в управление «Дом.РФ». Вместе с ним госкорпорация получила гостиницу «Мадрид» и «Белую башню». Торги по этим объектам пока не назначены.

Полина Бабинцева