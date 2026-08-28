В Екатеринбурге установят скульптуры Данилы-мастера и Хозяйки Медной горы

В Екатеринбурге установят две скульптуры, посвященные героям уральских сказов Павла Бажова — Даниле-мастеру и Хозяйке Медной горы. Решение поддержала комиссия по топонимике, сообщили в городской администрации. Высота каждой фигуры составит более 4 м.

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С инициативой установить скульптуры в мэрию ранее обратилась группа скульпторов в составе Михаила Баскакова, Анастасии Вишневецкой и Игоря Казанцева. «Авторы отмечают, что образы Данилы-мастера и Хозяйки Медной горы — ключевых персонажей уральских сказов Павла Бажова — связаны с историей, культурой и природным наследием Урала»,— сообщили в администрации.

Павел Бажов — русский и советский писатель, фольклорист и журналист, наиболее известный сборником «Малахитовая шкатулка», в который вошли сказы о жизни и культуре Урала.

Отмечается, что места для установки скульптур определят позднее.

Ранее сообщалось, что музей Павла Бажова в Сысерти (Свердловская область) будет реконструирован.

Полина Бабинцева