В Сысерти реконструируют дом-музей Павла Бажова

Музей Павла Бажова в Сысерти (Свердловская область) будет реконструирован, сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем telegram-канале. «В следующем году начнем разработку проектно-сметной документации. Средства на это уже заложены в бюджете»,— написал глава региона, добавив, что после реконструкции музей получит новые пространства для работы с посетителями и современные условия хранения коллекций.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Усадьбу с домом, баней, конюшней, амбарами и флигелем приобрели родители писателя в 1870 году. Часть построек пострадала во время пожара, а сохранившиеся требуют капитального ремонта.

Дом-музей П. П. Бажова является памятником культуры регионального значения. Для посетителей он был открыт в 1982 г. По словам господина Паслера, с 2018 по 2024 год число посетителей музея выросло с 2,5 тыс. до 16 тыс. человек. «Ожидаем, что после капитального ремонта музей сможет принимать до 61 тысячи посетителей в год — это качественно новый уровень и для Сысерти, и для культурного туризма всего региона»,— подчеркнул Денис Паслер.

Павел Бажов — русский и советский писатель, фольклорист, публицист, журналист. Родился в 1879 году в Сысерти. Учился в Екатеринбургском духовном училище, окончил Пермскую духовную семинарию. Бажов преподавал русский язык в Екатеринбургском епархиальном женском училище, а затем — в духовном училище города Камышлов. Его первая книга «Уральские были» вышла в 1924 году, первое издание известного сборника «Малахитовая шкатулка» — в 1938 году.

Полина Бабинцева