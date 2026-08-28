«Автомобилист» разгромил «Шанхайских Драконов» со счетом 6:0 на Кубке мэра Москвы

Хоккейный клуб «Автомобилист» обыграл «Шанхайских драконов» со счетом 6:0 в матче предсезонного хоккейного турнира «Кубок мэра Москвы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в Москве. В составе «Автомобилиста» дубль оформил Антон Слепышев, забросивший шайбы на 25-й и 34-й минутах, а также Адам Ружичка — на 33-й и 42-й минутах. Еще по одной шайбе забросили Джордан Гросс на 32-й минуте и Даниэль Спронг на 34-й.

«Кубок мэра Москвы» — предсезонный турнир клубов Фонбет Чемпионата КХЛ, который проходит 19-й раз в истории. Помимо «Автомобилиста» и «Шанхайских драконов», в турнире участвуют ЦСКА, «Спартак», «Динамо», «Ак Барс», «Торпедо» и минское «Динамо».

Ранее сообщалось, что «Автомобилист» начнет регулярный чемпионат КХЛ сезона 2026/27 домашней игрой с московским «Динамо» 5 сентября.

Полина Бабинцева