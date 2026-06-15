«Автомобилист» сыграет с московским «Динамо» в первом домашнем матче сезона КХЛ

Хоккейный клуб «Автомобилист» начнет регулярный чемпионат 2026/27 домашним матчем против московского «Динамо» 5 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

7 сентября «Автомобилист» примет челябинский «Трактор», а 11 сентября сыграет на выезде против нижнекамского «Нефтехимика».

Полный календарь регулярного чемпионата будет опубликован 16 июня.

Ранее сообщалось, что следующий регулярный чемпионат КХЛ продлится с 5 сентября по 20 марта. Команды проведут по 68 матчей. Розыгрыш Кубка Гагарина стартует 23 марта и продлится до 23 мая — на эту дату запланирован седьмой матч финальной серии.

Полина Бабинцева