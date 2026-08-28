«Самолет» получил убыток в 22 млрд руб. в I полугодии против прибыли годом ранее

Чистый убыток застройщика «Самолет» по МСФО составил 22,3 млрд руб. в первом полугодии против чистой прибыли в 1,8 млрд руб. годом ранее, указано в отчетности. Выручка компании за январь-июнь упала на 31% — до 117,4 млрд руб. Показатель EBITDA снизился на 27% — до 41,8 млрд руб.

Акции «Самолета» негативно отреагировали на результаты по МСФО за первое полугодие. На минимуме бумаги торговались на уровне 337 руб. за штуку (-5,8%). По состоянию на 15:33 мск котировки скорректировались на отметке 342,4 руб. за акцию (-4,25%).

«Самолет» — один из крупнейших в России девелоперов. На рынке недвижимости с 2012 года. В начале февраля компания обращалась к властям за льготным кредитом, чтобы погасить часть долга. Однако в правительстве отказали «Самолету», поскольку не сочли положение застройщика критическим.