«Самолет» получил убыток в 22 млрд руб. в I полугодии против прибыли годом ранее
Чистый убыток «Самолета» по МСФО составил 22,3 млрд руб. в первом полугодии
Чистый убыток застройщика «Самолет» по МСФО составил 22,3 млрд руб. в первом полугодии против чистой прибыли в 1,8 млрд руб. годом ранее, указано в отчетности. Выручка компании за январь-июнь упала на 31% — до 117,4 млрд руб. Показатель EBITDA снизился на 27% — до 41,8 млрд руб.
Акции «Самолета» негативно отреагировали на результаты по МСФО за первое полугодие. На минимуме бумаги торговались на уровне 337 руб. за штуку (-5,8%). По состоянию на 15:33 мск котировки скорректировались на отметке 342,4 руб. за акцию (-4,25%).
«Самолет» — один из крупнейших в России девелоперов. На рынке недвижимости с 2012 года. В начале февраля компания обращалась к властям за льготным кредитом, чтобы погасить часть долга. Однако в правительстве отказали «Самолету», поскольку не сочли положение застройщика критическим.
В первом полугодии 2026 года выручка от продаж 20 крупнейших российских девелоперов снизилась на 6,3%, составив 869,9 млрд руб., при этом общий объем выручки всех застройщиков России сократился лишь на 1%, до 2,6 трлн руб. Самое значительное падение доходов показала группа компаний «Самолет» — на 48-51%. В феврале 2026 года правительство отказало «Самолету» в льготном кредите на 50 млрд руб., посчитав финансовое положение компании не критическим, несмотря на запрос руководства. Это решение было принято после анализа отчетности и результатов деятельности группы, которые подтвердили стабильность и устойчивость бизнес-модели. Отказ властей в прямой поддержке «Самолета» и новости о задержании функционера, подозреваемого в обналичивании средств для структур, связанных с застройщиком, негативно повлияли на акции компании в марте 2026 года, обновив их исторический минимум.
Проблемы «Самолета» связаны с высокой закредитованностью и сокращением портфелей проектов, а также с жесткой денежно-кредитной политикой Банка России. На конец 2025 года корпоративный долг «Самолета» составил 119,9 млрд руб., а чистый долг за вычетом средств на счетах эскроу — 373,3 млрд руб. Однако прибыль группы по РСБУ за 2025 год выросла в шесть раз, до 1,6 млрд руб., а выручка за этот период увеличилась на 8%, до 366,8 млрд руб.