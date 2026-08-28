Дело о теракте возбуждено после атаки БПЛА в Ярославской области

СКР возбудил уголовное дело о теракте после ночной атаки БПЛА в Ярославской области. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в Telegram-канале.

По данным СКР, один из беспилотников взорвался вблизи рейсового пассажирского автобуса. Погиб один человек, также есть пострадавшие. В Ярославле при ударе по жилому дому ранена мирная жительница. Повреждения получил промышленный объект, здания дошкольных учреждений и многоквартирные дома. Название предприятия, которое подверглось атаке, не уточняется.

В ночь на 28 августа над Ярославской областью сбили 67 беспилотников. Как сообщил губернатор Михаил Евраев, помимо одной жертвы в регионе пострадали еще 27 человек, 10 из них находились рядом с автобусом.