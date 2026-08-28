Один человек погиб и 27 пострадали при атаке БПЛА в Ярославской области

Прошедшей ночью силы ПВО сбили 67 беспилотников над Ярославской областью. При атаке погиб один человек. Еще 27 человек пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в Telegram-канале.

По словам господина Евраева, при падении обломков сбитых БПЛА на межмуниципальный автобус ранены 10 человек. Еще 17 человек получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказывают необходимую помощь. Губернатор выразил соболезнования близким погибшего.

Глава региона добавил, что при ночной атаке обломки дронов упали на промышленную инфраструктуру, жилой сектор и объекты торговли. Все возникшие пожары оперативно тушат, заверил Михаил Евраев.