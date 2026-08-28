Один человек погиб и 27 пострадали при атаке БПЛА в Ярославской области
Прошедшей ночью силы ПВО сбили 67 беспилотников над Ярославской областью. При атаке погиб один человек. Еще 27 человек пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в Telegram-канале.
По словам господина Евраева, при падении обломков сбитых БПЛА на межмуниципальный автобус ранены 10 человек. Еще 17 человек получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказывают необходимую помощь. Губернатор выразил соболезнования близким погибшего.
Глава региона добавил, что при ночной атаке обломки дронов упали на промышленную инфраструктуру, жилой сектор и объекты торговли. Все возникшие пожары оперативно тушат, заверил Михаил Евраев.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев 28 августа 2026 года сообщал о затруднении движения транспорта на Костромском шоссе в районе села Туношна из-за «последствий беспилотной атаки». Он также объявил беспилотную опасность в 5:34 мск и сообщил об ограничении движения на Московском проспекте в столице региона.
Ранее, 6 августа 2026 года, Михаил Евраев сообщал о самой массовой атаке беспилотников на регион, в ходе которой силами РЭБ и ПВО были ликвидированы 88 беспилотников без жертв и пострадавших. В тот же день, 6 августа 2026 года, Михаил Евраев уточнил, что при атаке БПЛА пострадали четыре человека с осколочными ранениями, а над регионом сбили 93 БПЛА.
16 июля 2026 года Ярославская область подверглась массированной атаке беспилотников, в результате которой погиб один мужчина и пострадали четверо, сообщил Михаил Евраев. До этого, 6 июля 2026 года, при отражении массированной атаки беспилотников пострадали два человека, получившие осколочные ранения и госпитализированные, о чем также информировал губернатор Ярославской области.