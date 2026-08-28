Несмертельный в голову

Подмосковная полиция возбудила дело о стрельбе, произошедшей в деревне Жуковке. В результате инцидента получили огнестрельные ранения из травмата в шею и голову и были госпитализированы двое охранников ЧОП «Скорпион групп». Пока произошедшее квалифицируется как хулиганство. На этой неделе Жуковка уже попадала в криминальную хронику: в собственном доме в поселке была убита Анна Каменева, вдова бывшего вице-премьера Дагестана Гаджи Махачева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Стрельба произошла в ночь на 28 августа на парковке у элитного ресторана «Марани» на Рублево-Успенском шоссе в Одинцовском городском округе. Следственное управление УМВД по Московской области возбудило уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Расследование взяла под контроль Одинцовская городская прокуратура.

По предварительным данным правоохранителей, 27 августа примерно в 22 часа возле ресторана произошел конфликт между охранниками и группой мужчин.

Один из участников ссоры открыл огонь из травматического оружия и ранил двух оппонентов, обоих госпитализировали.

По информации СМИ, конфликт возник не спонтанно, а представлял собой заранее спланированную «стрелку» между знакомыми. Личности нападавших на данный момент устанавливаются: после перепалки они сбежали или разъехались. Потерпевшими оказались 28-летний уроженец Брянска и 38-летний житель Курской области.

У пострадавших, как сообщается, диагностированы раны головы и шеи, их состояние врачи оценивают как тяжелое.

Также известно, что оба раненых работают охранниками в ЧОП «Скорпион групп». Организация работает более 17 лет и оказывает широкий спектр услуг по охране (как личной, в том числе вооруженной, так и объектов), сопровождению грузов, инкассации и работе детективов. В числе клиентов предприятия числятся «Русугольхолдинг», Российская кинологическая федерация, петербургский холдинг «Адамант» и другие.

Ресторан «Марани», как и деревня Жуковка, не в первый раз появляются в криминальных сводках. Так, в декабре 2023 года сообщалось о массовой драке в ресторане. Ряд СМИ утверждали, что конфликт произошел якобы между ворами в законе Бадри Когуашвили (Бадри Кутаисский), Арменом Казаряном (Пзо) и чеченским криминальным авторитетом Адамом Тарамовым (Плохиш).

А в этом году, 26 августа, в частном доме в Жуковке была убита Анна Каменева, вдова бывшего вице-премьера Дагестана Гаджи Махачева. У нее обнаружили резаную рану шеи, а рядом с трупом силовики нашли травматический пистолет и несколько гильз. По делу об убийстве проходят сын погибшей и его друг. Первого Тверской районный суд Москвы вечером 27 августа отправил под стражу.

Никита Черненко