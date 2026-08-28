Израиль заявил о провале мирного урегулирования в Ливане

Израиль уведомил администрацию президента США Дональда Трампа о провале плана «пилотных зон» на юге Ливана. Власти еврейского государства сообщили: ливанские вооруженные силы, которые, согласно мирной инициативе, должны были поэтапно занять районы на границе Израиля и Ливана и помешать дислокации группировки «Хезболла», уклоняются от своих обязательств по разоружению боевиков и уничтожению их инфраструктуры. «Ливанская армия дошла до такой точки, что в какой-то момент вошла в подземное укрытие на несколько метров, а потом развернулась и ушла. Она не осмелилась войти. Мы предполагаем, что никто не будет с этим разбираться. Хотя они настаивают на получении дополнительных контрольных точек (согласовании новых районов, откуда должны уйти израильтяне.— “Ъ”)»,— отметил собеседник издания Walla.

На этом фоне администрация Дональда Трампа обдумывает кардинальное изменение в дипломатических подходах к Ливану. Ливанские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что посол США в Ливане Мишель Исса получил от Вашингтона мандат на проведение прямых переговоров с представителями «Хезболлы», чтобы продвинуть план по демилитаризации.

Подробнее об этом читайте в материале «''Хезболлу'' переключают на Вашингтон».