Олегу Газманову вернут за билеты

Суд в Москве вынес приговор Дмитрию Царенко, бывшему директору известного певца Олега Газманова. Подсудимому вменяли в вину хищение 15 млн руб., полученных за концерты артиста. Фигурант вину не признал и получил семь лет колонии. Также он обязан погасить причиненный ущерб. Сейчас расследуется уголовное дело в отношении бывшего продюсера народного артиста, также обвиняемого в мошенничестве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Царенко

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Дмитрий Царенко

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Хорошевский райсуд столицы 28 августа вынес приговор по уголовному делу в отношении Дмитрия Царенко. Ему вменяли в вину крупное и особо крупное мошенничество (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Всего в деле 17 эпизодов.

Как уже рассказывал “Ъ”, версия следствия состоит в том, что господин Царенко, пользуясь доверием народного артиста и его невмешательством в финансовые вопросы, систематически выводил концертные гонорары на расчетные счета собственного ИП, обходя официальные реквизиты компании певца «ОМГ-Промо». При этом директор убеждал народного артиста, что значительная часть билетов распространяется бесплатно для обеспечения полной заполняемости залов, таким образом скрывая реальные доходы от выступлений. Всего, по версии следствия, Дмитрий Царенко похитил 15,3 млн руб., которые должны были поступить в компанию певца.

Сам Олег Газманов отрицает какие-либо устные или письменные договоренности о расчетах через ИП директора, а также заявляет, что никогда не получал от него наличных.

В 2023 году новый бухгалтер «ОМГ-Промо» Ольга Джавахадзе, проводя проверку, указала на слишком низкий, по ее мнению, доход, полученный от концерта в «Крокус Сити Холле» в октябре 2023 года. На основании этой проверки было подано заявление в правоохранительные органы, за которым и последовало уголовное дело.

В прениях представитель гособвинения просил назначить подсудимому по сложению с предыдущим приговором девять лет колонии общего режима, штраф в размере 200 тыс. руб., а также запретить ему на четыре года после выхода на свободу заниматься профессиональной деятельностью.

Адвокат, в свою очередь, настаивал на оправдании фигуранта, утверждая, что он работал честно и все решения принимал только в интересах господина Газманова.

Суд, однако, доводам защиты не внял и назначил господину Царенко семь лет колонии общего режима без штрафа. Кроме того, удовлетворен иск потерпевшей стороны на сумму ущерба.

Адвокат подсудимого Евгений Эрлихман заявил “Ъ”, что будет обжаловать приговор.

«Мы просили оправдать Дмитрия Царенко, так как привели множество аргументов и доказательств в пользу его невиновности. Ни один из них не был опровергнут стороной обвинения, хотя закон возлагает на прокурора бремя опровержения наших доводов. При надлежащем анализе представленных нами доказательств иного решения, кроме оправдательного приговора, не может быть»,— заявил “Ъ” адвокат господина Царенко Евгений Эрлихман.

В апреле 2025 года Дмитровский городской суд Московской области приговорил бывшего директора певца к четырем годам колонии общего режима по 13 эпизодам мошенничества. При этом с господина Царенко взыскали 10,4 млн руб. в пользу «ОМГ-Промо».

Сейчас на стадии предварительного расследования находится уголовное дело в отношении продюсера Олега Газманова Филиппа Россы. Его также обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, он похитил у певца более 12 млн руб.— часть выручки от проданных записей он присваивал. Ущерб господин Росса уже возместил.

Ефим Брянцев