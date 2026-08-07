Господа аферисты

В суде в Москве прошли прения по уголовному делу бывшего директора Олега Газманова Дмитрия Царенко. Ему вменяют в вину хищение денег за концерты артиста. Ущерб оценивается на сумму около 15 млн руб. Сейчас господин Царенко отбывает четыре года по другому приговору за мошенничество. Гособвинение просило назначить ему девять лет в сложении с прошлым сроком. Сам фигурант вину не признает. Также сейчас на стадии предварительного следствия находится уголовное дело бывшего продюсера народного артиста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предполагаемые мошенники могли нанести ущерб Олегу Газманову на 27 млн руб.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Предполагаемые мошенники могли нанести ущерб Олегу Газманову на 27 млн руб.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Хорошевском райсуде столицы прошли прения по уголовному делу Дмитрия Царенко. Ему вменяют в вину крупное и особо крупное мошенничество (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Всего в деле 17 эпизодов.

Представитель прокуратуры заявил, что вина фигуранта полностью доказана, и просил назначить ему по сложению с предыдущим приговором девять лет колонии общего режима, штраф 200 тыс. руб., а также на четыре года запретить ему заниматься профессиональной деятельностью. Гражданский иск потерпевшего в размере суммы ущерба прокурор просил удовлетворить в полном объеме. Представитель потерпевшего Олега Газманова требования прокурора поддержал.

Господин Царенко, в свою очередь, заявил о невиновности.

Защита просила его оправдать, утверждая, что фигурант всегда действовал в интересах Олега Газманова и по его прямым указаниям, а оплату концертов через собственное ИП проводил именно по поручению артиста.

Господин Царенко настаивает, что все вырученные средства он либо передавал наличными господину Газманову или его родственникам, либо переводил на банковские счета певца. В качестве доказательств защита предоставила платежные поручения о перечислении 44 млн руб., переписку с семьей артиста о передаче 23,5 млн наличными. Также представители господина Царенко ссылались на договор, подпись на котором, согласно экспертизе, принадлежит самому господину Газманову.

По версии следствия, господин Царенко, пользуясь многолетним доверием артиста и его невмешательством в финансовые вопросы, систематически выводил концертные гонорары на расчетные счета собственного ИП, обходя официальные реквизиты компании певца «ОМГ-Промо». При этом директор убеждал народного артиста, что значительная часть билетов распространяется бесплатно для обеспечения полной заполняемости залов, таким образом скрывая реальные доходы от выступлений. Всего, по версии следствия, Дмитрий Царенко похитил 15,3 млн руб., которые должны были поступить в компанию певца. Сам Олег Газманов отрицает какие-либо устные или письменные договоренности об оплате через ИП директора, а также заявляет, что никогда не получал от него наличных. В 2023 году новый бухгалтер «ОМГ-Промо» Ольга Джавахадзе, проводя проверку, указала на, по ее мнению, слишком низкий доход за концерт в «Крокус Сити Холле» в октябре 2023 года. На основании этой проверки было подано заявление о преступлении и в дальнейшем возбуждено уголовное дело.

Для Дмитрия Царенко это уже не первое уголовное дело. В апреле 2025 года Дмитровский городской суд Московской области приговорил бывшего директора певца к четырем годам колонии общего режима по 13 эпизодам мошенничества. При этом с господина Царенко взыскали 10,4 млн руб. в пользу «ОМГ-Промо».

Сейчас на стадии предварительного слушания находится уголовное дело продюсера Олега Газманова Филиппа Росса. Его также обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, он похитил у певца более 12 млн руб.— часть выручки от проданных записей он присваивал. Ущерб господин Росса уже возместил.

Ефим Брянцев