Чистая прибыль ЮГК выросла вдвое в первом полугодии

Чистая прибыль ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК) по МСФО составила 15,4 млрд руб. по итогам первого полугодия. Это более чем вдвое превышает аналогичный показатель годом ранее, следует из отчетности.

Выручка ЮГК за полгода выросла на 90% — до 84,1 млрд руб. В компании объяснили рост показателя положительной динамикой цен на золото и ростом производства на 30%. EBITDA увеличилась на 147% — до 38,1 млрд руб., рентабельность по показателю составила 45,3% против 34,8% годом ранее. Чистый долг снизился на 17% — до 69,2 млрд руб.

ЮГК — одна из крупнейших в России золотодобывающих компаний. Добывает сырье в двух хабах — Уральском (Челябинская область) и Сибирском (Красноярский край, Хакасия). В июле 67,2% акций компании завладел АО «БТС-Мост Холдинг» Руслана Байсарова.