«БТС-Мост Холдинг» стал владельцем 67,2% акций ЮГК

АО «БТС-Мост Холдинг» стало собственником 67,2% акций ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК). Информацию об этом опубликовали на сайте раскрытия корпоративной информации.

«БТС-Мост Холдингу» теперь принадлежит 149 816 388 208 обыкновенных акций ЮГК. Ранее владельцем пакета была РФ в лице Росимущества. Состав акционеров изменился 16 июля.

По закону, лицо, которое приобрело более 30% акций публичного общества, в течение 35 дней с момента покупки обязано выставить оферту остальным акционерам. «БТС-Мост Холдинг» пока не комментировал свои планы в части оферты.

В начале июля сообщалось, что ПАО ЮГК переименуют в Группу компаний «БТС-Золото». Главой группы стал Олег Ширяев. В июне «БТС-Мост Холдинг» стало победителем на четвертых торгах в формате голландского аукциона по продаже госпакета ЮГК. Итоговая цена составила 93,2 миллиарда рублей, снизившись от начальной в 1,74 раза.

«Южуралзолото» — одна из крупнейших российских золотодобывающих компаний. Согласно отчетности АО «БТС-Мост Холдинг», по состоянию на конец прошлого года 94,4% компании владел предприниматель Руслан Байсаров.

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