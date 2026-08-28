Открытый чемпионат США по теннису стартует без явных фаворитов

За последнее десятилетие не было такого турнира Большого шлема, перед началом которого просматривалось бы такое обилие совершенно разных сценариев развития событий, как накануне старта нынешнего US Open.

У мужчин из-за проблем с коленом не выступит лидер мирового рейтинга Янник Синнер. А действующий чемпион Карлос Алькарас проведет свое первое состязание после четырехмесячного перерыва, связанного с травмой запястья.

У женщин первая ракетка мира Арина Соболенко, победившая в Нью-Йорке год назад, переживает спад, и реальные шансы на титул имеют сразу несколько теннисисток.

Подробности — в материале «Самый открытый чемпионат».