Открытый чемпионат США по теннису стартует без явных фаворитов
За последнее десятилетие не было такого турнира Большого шлема, перед началом которого просматривалось бы такое обилие совершенно разных сценариев развития событий, как накануне старта нынешнего US Open.
У мужчин из-за проблем с коленом не выступит лидер мирового рейтинга Янник Синнер. А действующий чемпион Карлос Алькарас проведет свое первое состязание после четырехмесячного перерыва, связанного с травмой запястья.
У женщин первая ракетка мира Арина Соболенко, победившая в Нью-Йорке год назад, переживает спад, и реальные шансы на титул имеют сразу несколько теннисисток.
Подробности — в материале «Самый открытый чемпионат».
Янник Синнер выигрывал Открытый чемпионат США в 2024 году, а в 2025 году уступил в финале Карлосу Алькарасу. В 2024 году Янник Синнер был дисквалифицирован на три месяца из-за двух положительных допинг-проб, что отняло у него много нервной энергии.
Карлос Алькарас в 2025 году выиграл Открытый чемпионат США. В 2024 году он был в пятерке лидеров рейтинга ATP вместе с Янником Синнером, Новаком Джоковичем и Даниилом Медведевым.
Арина Соболенко в августе 2025 года могла потерять лидерство в мировом рейтинге после US Open, несмотря на то, что годом ранее побеждала на этом турнире. В 2025 году она гарантированно сохраняла высшую строчку рейтинга, если доходила до четвертьфинала.