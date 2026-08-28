Самый открытый чемпионат

Открытый чемпионат США, стартующий в воскресенье, 30 августа, выглядит самым непредсказуемым турниром Большого шлема за последние годы. У мужчин из-за проблем с коленом не выступит лидер мирового рейтинга Янник Синнер. А действующий чемпион Карлос Алькарас проведет свое первое состязание после четырехмесячного перерыва, связанного с травмой запястья. У женщин первая ракетка мира Арина Соболенко, победившая в Нью-Йорке год назад, переживает спад, и реальные шансы на титул имеют сразу несколько теннисисток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На US Open Карлос Алькарас сыграл в миксте вместе со знаменитой Сереной Уильямс

Фото: Eduardo Munoz / Reuters На US Open Карлос Алькарас сыграл в миксте вместе со знаменитой Сереной Уильямс

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

За последнее десятилетие в теннисе не было чемпионата Большого шлема, перед началом которого просматривалось бы такое обилие абсолютно реальных сценариев развития событий, как сейчас, накануне старта US Open. Причем это касается не только женского турнира, время от времени разрождавшегося крупными сюрпризами, но и состязаний мужчин, где в предыдущие четыре года наблюдалось тотальное доминирование Янника Синнера и Карлоса Алькараса.

На этот раз Синнер в Нью-Йорк не приедет. Согласно последней информации La Gazzetta dello Sport, врачи рекомендовали ему не выходить на корт минимум до 6 сентября, поскольку воспалительный процесс в правом колене до конца не ликвидирован. Впрочем, затягивающееся лечение не помешает итальянцу вне зависимости от исхода турнира остаться на первом месте в рейтинге.

Алькарас же вернулся в строй после перерыва, связанного с очень неприятной травмой правого запястья и длившегося около четырех с половиной месяцев. На днях в Нью-Йорке он даже провел один официальный матч — в миксте, где его партнершей была сама Серена Уильямс. Однако, судя по той игре, уверенности в своих силах испанцу не хватает, и у россиянина Романа Сафиуллина, который после успешного выступления на Wimbledon находится в конце первой сотни, будет возможность преподнести стартовую сенсацию. Тем более что в одном из двух предыдущих противоборств с Алькарасом, в 2023 году на «мастерсе» в Париже, он уже выходил победителем.

В такой ситуации те или иные шансы на титул имеют около 15 человек, включая представителей первой десятки и тех игроков, которые находятся недалеко от нее.

Например, в отменной форме находится 11-я ракетка мира талантливый француз Артюр Фис, выигравший недавно «мастерс» в Цинциннати. Правда, он сразу попал на грека Стефаноса Циципаса, не так давно входившего в мировую элиту. Посеянному под первым номером Александру Звереву из Германии, которого после выхода в финал Wimbledon настиг спад, тоже достался не самый простой оппонент — итальянец Лоренцо Сонего.

Что касается россиян Даниила Медведева, Андрея Рублева и Карена Хачанова, то их перспективы с учетом последних результатов выглядят мрачновато, хотя каждый из них может запросто выйти из тени. Медведев в 1/64 финала встретится с одним из победителей квалификации, Рублев — с 37-летним хорватом Марином Чиличем, побеждавшим на US Open еще в 2014 году, а Хачанов, даже не попавший в список сеяных,— с аргентинцем Романом Андресом Бурручагой, сыном экс-чемпиона мира по футболу Хорхе Бурручаги.

У женщин главным фактором неопределенности является психологическое состояние лидера Арины Соболенко. В последние месяцы она потерпела ряд весьма болезненных поражений, и далеко не факт, что в Нью-Йорке их серия прервется.

Первой оппоненткой белоруски, которая через две недели рискует покинуть высшую позицию в мировой классификации, оказалась колумбийка Камила Осорио, но по ходу турнира класс соперниц будет возрастать, и как поведет себя нервная система Соболенко в условиях повышенного напряжения — понятно не до конца.

Есть сложности и у посеянной под вторым номером Елены Рыбакиной из Казахстана, которая на «тысячнике» в Цинциннати получила травму левой лодыжки. Правда, об ее отказе от выступления на US Open речи вроде бы не идет. Рыбакина уже несколько дней находится в Нью-Йорке и готовится к матчу против получившей wild card американки Теа Фродин.

В той же, нижней половине сетки находится и российская действующая чемпионка Roland Garros Мирра Андреева, которая сыграет с индонезийкой Джаниче Чен, а в четвертьфинале может выйти на недавнего триумфатора Цинциннати и претендентку на титул первой ракетки мира американку Коко Гауфф. Что касается Джессики Пегулы, еще одной представительницы США, которая теоретически может стать первой через две недели, то она расположилась в верхней половине сетки вместе с Соболенко.

Евгений Федяков