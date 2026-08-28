Новым королем Норвегии стал Хокон VIII

Новым королем Норвегии стал сын умершего монарха Харальда V Хокон. Взойдя на престол, он взял себе имя Хокон VIII, передает NRK.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Король Норвегии Хокон VIII

Фото: Jorgen Gomn?s / The Royal Court Король Норвегии Хокон VIII

Фото: Jorgen Gomn?s / The Royal Court

«Я возьму имя Хокон VIII и буду придерживаться того же девиза, который выбрали мой отец, дед и прадедушка: "Все для Норвегии"», — сказал новый монарх на заседании кабинета министров. Он поблагодарил правительство и народ страны за поддержку.

Хокон VIII был регентом с 17 августа. В тот день его отца госпитализировали из-за задержки жидкости в организме, которая произошла во время лечения от гемолитической анемии — состояния, при котором количество красных кровяных клеток в организме уменьшается, что приводит к сильной усталости и одышке. Харальд V, старейший монарх Европы, умер утром 28 августа в возрасте 89 лет.

Хокон VIII родился 20 июля 1973 года. Стал наследным принцем в 1991 году, когда на престол взошел его отец. Служил на флоте в норвежском Хортене, получил степень бакалавра политологии в американском вузе. Имеет сертификат военного парашютиста.