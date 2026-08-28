Умер король Норвегии Харальд V

Старейший монарх Европы, король Норвегии Харальд V скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщила королевская канцелярия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Король Норвегии Харальд V Фото: Kacper Pempel / Reuters Фото: Johannes Eisele / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Король Норвегии Харальд V Фото: Kacper Pempel / Reuters Фото: Johannes Eisele / Reuters

«С глубокой скорбью мы сообщаем о кончине Его величества короля Харальда. Король Харальд мирно скончался в университетской больнице Осло в пятницу, 28 августа, в 6:35 утра»,— указано в сообщении на главной странице сайта канцелярии. Другие разделы ресурса сейчас скрыты.

Харальд V находился в больнице с 17 августа, его госпитализировали из-за задержки жидкости в организме, которая произошла во время курса лечения от гемолитической анемии. При этом заболевании количество красных кровяных клеток в организме уменьшается, что приводит к сильной усталости и одышке.

Состояние монарха постепенно ухудшалось с момента госпитализации. 24 августа врачи нашли у него инфекцию крови, а еще через несколько дней королевская канцелярия заявила о критическом состоянии здоровья Харальда V. 27 августа норвежцы начали приносить цветы к зданию королевского дворца.

Харальд V правил страной с 1991 года, унаследовав трон после смерти своего отца — короля Улафа V. На время болезни его обязанности исполнял 53-летний кронпринц Хокон.