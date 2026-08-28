Софья Апфельбаум покинула пост директора РАМТа

Директором Российского государственного академического молодежного театра (РАМТ) назначен Кирилл Рыбкин. До этого, с 2015 года, пост занимала Софья Апфельбаум. О кадровых изменениях сообщил президент театра Алексей Бородин на сборе труппы, передает «Российская газета».

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В РАМТ Софья Апфельбаум пришла после работы в Министерстве культуры. Там она занимала должности главы отдела театрального искусства и заместителя директора департамента господдержки и народного творчества. Преподает в Школе-студии МХАТ. Удостоена премий «МК», Станиславского и «Звезда театрала». Сейчас госпожа Апфельбаум, по словам господина Бородина, сосредоточится на продюсировании новых творческих проектов. Кирилл Рыбкин до этого занимал пост замдиректора РАМТа по работе со зрителями. Он пришел в театр в 2006 году на должность администратора.

Софья Апфельбаум проходила по делу против нескольких участников труппы «Седьмая студия» режиссера Кирилла Серебрянникова. Их обвиняли в хищении 129 млн руб. при реализации проекта «Платформа». В 2017 году госпоже Апфельбаум предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считало ее одной из организаторов хищения. Софья Апфельбаум свою вину не признавала. Ее отправили под домашний арест до апреля 2019 года. В 2020 году суд переквалифицировал обвинение и признал госпожу Апфельбаум виновной в халатности. Она была освобождена от наказания из-за истечения срока давности.

14 августа в театре сменился художественный руководитель. Алексея Бородина на этом посту сменила бывший главный режиссер РАМТа Мария Брусникина, а господин Бородин был назначен президентом. До этого он руководил труппой 46 лет.

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