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Софья Апфельбаум покинула пост директора РАМТа

Кирилл Рыбкин стал директором РАМТа вместо Софьи Апфельбаум

Директором Российского государственного академического молодежного театра (РАМТ) назначен Кирилл Рыбкин. До этого, с 2015 года, пост занимала Софья Апфельбаум. О кадровых изменениях сообщил президент театра Алексей Бородин на сборе труппы, передает «Российская газета».

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Софья Апфельбаум

Софья Апфельбаум

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Кирилл Рыбкин

Кирилл Рыбкин

Фото: Пресс-служба РАМТ

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Софья Апфельбаум

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Кирилл Рыбкин

Фото: Пресс-служба РАМТ

В РАМТ Софья Апфельбаум пришла после работы в Министерстве культуры. Там она занимала должности главы отдела театрального искусства и заместителя директора департамента господдержки и народного творчества. Преподает в Школе-студии МХАТ. Удостоена премий «МК», Станиславского и «Звезда театрала». Сейчас госпожа Апфельбаум, по словам господина Бородина, сосредоточится на продюсировании новых творческих проектов. Кирилл Рыбкин до этого занимал пост замдиректора РАМТа по работе со зрителями. Он пришел в театр в 2006 году на должность администратора.

Софья Апфельбаум проходила по делу против нескольких участников труппы «Седьмая студия» режиссера Кирилла Серебрянникова. Их обвиняли в хищении 129 млн руб. при реализации проекта «Платформа». В 2017 году госпоже Апфельбаум предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считало ее одной из организаторов хищения. Софья Апфельбаум свою вину не признавала. Ее отправили под домашний арест до апреля 2019 года. В 2020 году суд переквалифицировал обвинение и признал госпожу Апфельбаум виновной в халатности. Она была освобождена от наказания из-за истечения срока давности.

14 августа в театре сменился художественный руководитель. Алексея Бородина на этом посту сменила бывший главный режиссер РАМТа Мария Брусникина, а господин Бородин был назначен президентом. До этого он руководил труппой 46 лет.

Подробнее — в материале «Ъ» «В РАМТе обошлось без революций».

Составлено ИИ-Ассистентъ

В середине августа 2026 года Алексей Бородин перешел на вновь созданную должность президента Российского академического молодежного театра (РАМТ). Он руководил РАМТом (ранее — Центральным детским театром) в должности худрука 46 лет, начиная с 1980 года, и является одним из рекордсменов по сроку художественного руководства театром в России.

Марина Брусникина была приглашена на должность главного режиссера РАМТа за три года до своего назначения художественным руководителем, с прицелом на «мягкую» смену власти. До этого назначения она занимала должность главного режиссера РАМТа с 2023 года, сменив Егора Перегудова, который в 2022 году возглавил Театр имени Маяковского.

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