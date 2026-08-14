В РАМТе обошлось без революций

Режиссера Марину Брусникину назначили художественным руководителем РАМТа, а Алексей Бородин займет вновь созданную должность президента этого театра. Для театральной общественности никакой сенсации в этой новости, которую обнародовала министр культуры Ольга Любимова, нет. Именно с прицелом на будущую «мягкую» смену власти в Молодежном театре, имеющем федеральное подчинение, Брусникина и была приглашена три года назад на должность главного режиссера РАМТа при худруке Бородине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марина Брусникина (справа) на церемонии вручения премии Корша в Государственном театре наций (сентябрь 2023 года)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Марина Брусникина (справа) на церемонии вручения премии Корша в Государственном театре наций (сентябрь 2023 года)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Алексей Бородин — один из самых уважаемых членов «корпуса» худруков в российском театре, он занимал эту должность в течение 46 лет (с 1980 года, когда театр еще назывался Центральным детским театром) и пользуется непререкаемым авторитетом в театральном сообществе.

Надо заметить, Бородин — в числе абсолютных рекордсменов по сроку художественного руководства театром и уступает лишь Галине Волчек, которая руководила «Современником» с 1972 по 2019 год (сначала как главный режиссер, потом как худрук), и Сергею Образцову, стоявшему у руля Театра кукол 61 год.

РАМТ стабильно остается одним из самых успешных в Москве.

К достоинствам Бородина можно отнести и то, что он (в отличие от некоторых других худруков) много лет уже думал о преемственности и искал того (или в итоге ту), кому смог бы передать налаженное театральное дело.

Первым очевидным кандидатом в «преемники» был режиссер Егор Перегудов, работавший главным режиссером РАМТа с 2018 по 2022 год. Однако Перегудов срочно понадобился столице и в 2022-м ушел худруком в оставшийся без творческого лидера Театр имени Маяковского.

Тогда Алексей Бородин продолжил поиски и вполне логично остановил свой выбор на Марине Брусникиной, которая, во-первых, уже работала в РАМТе и поставила несколько удачных спектаклей, найдя в работе, что очень важно при перспективе «престолонаследия», общий язык с труппой.

А во-вторых, по своему творческому почерку Брусникина близка принципам, которые воплощал в жизнь Алексей Бородин,— внимание к хорошей литературе, опора на традиции психологического театра, умение работать с актерами и разговаривать со зрителем на современные темы вдумчиво и непровокативно.

Наверняка планы театра в последние сезоны верстались в соответствии и с идеями Брусникиной. Сама схема с введением почетной должности «президента» давно опробована в кадровой политике по отношению к театрам и музеям, хотя фактические полномочия «президентов» разнятся в зависимости от конкретной ситуации. В данном случае есть основания предполагать, что передача власти пройдет комфортно для всех и Алексей Бородин сохранит свое влияние на репертуарную политику и внутритеатральную атмосферу.

Эсфирь Штейнбок