Прокатная десятка
На российские экраны вышел новый боевик с Джейсоном Стейтемом «Мятеж»
27 августа в прокат вышел ряд фильмов, среди которых «Мятеж» — очередной боевик с Джейсоном Стейтемом в главной роли, а также современная экранизация повести Владимира Железникова «Чучело». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Чучело
- Режиссеры: Илья Хотиненко, Владимир Карабанов
- В ролях: Марья Симонова, Максим Карушев, Кирилл Кяро, Кристина Асмус, Марфа Просвирникова, Даяна Гудз
- Жанр: драма / Россия / 110 мин.
- В прокате: с 27 августа
Кинокритик Юлия Шагельман: «…проблема школьной травли не потеряла свою актуальность, но авторы картины сделали все, чтобы превратить серьезный разговор о ней в плохо разыгранный фарс».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Трын-травля».
Код сна
- Режиссер: Мишель К. Паранди
- В ролях: Коннор Сторри, Лилли Круг, Тудор Кирилэ, Шербан Павлу, Туриалай Акбари, Марьюс Киву
- Жанр: фантастика, триллер, драма / США / 96 мин.
- Слоган: «Твой разум — их программа»
- В прокате: с 27 августа
Кинокритик Юлия Шагельман: «На экране же сюжет двигается рывками, а диалоги звучат так, будто их авторы стараются вызвать у зрителей аневризму головного мозга. Это рифмуется и с визуальным решением: из всех технических приемов здешнему монтажеру милее всего джамп-каты – резкие склейки, заставляющие кадр прыгать каждые пару секунд. Зато погони и прочий экшен разворачиваются невероятно медленно, как будто не только Эйприл, но и остальные герои засыпают на ходу».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Дроны, клоны и путаны».
Мятеж
- Режиссер: Жан-Франсуа Рише
- В ролях: Джейсон Стэйтем, Аннабелль Уоллис, Роланд Меллер, Рамон Тикарам, Арнас Федаравичус, Джейсон Вон
- Жанр: боевик, криминал / Великобритания, США / 95 мин.
- Слоган: «Правосудие в надежных руках»
- В прокате: с 27 августа
Кинопрокатчик «Атмосфера кино»: «Бангкок. Коул Рид когда-то служил в спецназе и полиции, а теперь работает телохранителем Тибу, владельца крупной судоходной компании KMG. Накануне сделки по продаже компании на Коула и его подопечного совершается нападение с участием местных полицейских — босса убивают, а Коул становится главным подозреваемым. Скрываясь от закона, он решает самостоятельно найти заказчиков покушения и под видом одного из нападавших, убитого наемника из конторы Тибу, проникает на грузовое судно, принадлежащее KMG, где вскоре в одном из запертых контейнеров обнаруживает нелегально перевозимых людей. Решив защитить пленников, Коул вступает в схватку с вооруженной командой корабля».
Психотерапевт по любви
- Режиссер: Тициано Руссо
- В ролях: Матильда Джоли, Азия Ардженто, Франческо Чентораме, Пьерпаоло Споллон, Джая Бенасси, Луиджи Чезолини
- Жанр: мелодрама, комедия / Италия / 105 мин.
- Слоган: «Он бросил ее без объяснений, но она узнает правду!»
- В прокате: с 27 августа
Кинопрокатчик «ПилотКино»: «Сандра — дипломированный психолог. Она только что получила долгожданную работу консультантом на сайте онлайн-терапии. В тот же день ее неожиданно и без объяснений бросает Стефано, с которым она прожила десять лет. Сандра берет себя в руки и приступает к работе. Но тут на сайте происходит технический сбой: система присваивает ей личность семидесятилетней коллеги, а первым клиентом становится ничего не подозревающий бывший. Сандра гримируется, меняет голос и пытается узнать, почему же он ушел. Но ложь — плохой фундамент, и вся конструкция грозит рухнуть в самый неподходящий момент».
И наступит рассвет
- Режиссер: Еситоси Синомия
- В ролях: Рику Хагивара, Котонэ Фурукава, Мию Ирино, Такаси Окабэ
- Жанр: аниме, мультфильм, драма / Япония, Франция / 75 мин.
- В прокате: с 27 августа
Кинопрокатчик «Русский Репортаж»: «Кэитаро живет на заброшенной фабрике фейерверков и годами пытается разгадать тайну салюта "Сюхари", который придумал его отец, а потом исчез. Когда фабрику собираются снести, у Кэитаро и его друзей остаются считанные дни, чтобы создать и запустить легендарный фейерверк».
Жертва обстоятельств
- Режиссер: Ромен Гаврас
- В ролях: Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Сальма Хайек, Джон Малкович, Венсан Кассель, Янг Лин
- Жанр: боевик, комедия / Великобритания, Греция, США / 103 мин.
- В прокате: с 20 августа
Кинокритик Михаил Трофименков: «Гаврасу не жалко ни Сальму Хайек, героине которой по ходу отрежут руку, ни Венсана Касселя, чьего персонажа утопят в вулкане. Но вот Аней Тейлор-Джой он бесстыдно любуется так, как давно уже режиссеры разучились любоваться актрисами. Ее шотландско-эльфийская красота придает хоть какой-то смысл в общем и целом абсолютно бессмысленному фильму».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Смерть в вулканической лаже».
Мотор Сити
- Режиссер: Потси Пончироли
- В ролях: Алан Ричсон, Бен Фостер, Шейлин Вудли, Лайонел Бойс, Амер Чадха-Пател, Пабло Шрайбер
- Жанр: боевик, криминал / США / 103 мин.
- В прокате: с 20 августа
Кинокритик Михаил Трофименков: «"Мотор Сити" можно описать одной фразой: жестокий романс, где не разговаривают. Но авторы фильма правы: зачем лишняя болтовня в жанре, где все роли расписаны наперед, героям розданы ролевые маски, и можно просто любоваться криминальным балетом на улицах города, которого нет».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Блюз 200».
Параллельные истории
- Режиссер: Асгар Фархади
- В ролях: Изабель Юппер, Виржини Эфира, Венсан Кассель, Пьер Нинэ, Адам Бесса, Индия Хэйр
- Жанр: драма, детектив / Франция, Италия, Бельгия, Саудовская Аравия, США / 139 мин.
- В прокате: с 20 августа
Кинокритик Андрей Плахов: «В фильме Фархади из затейливых игр ума ничего высокого, к сожалению, не вырастает, а истории персонажей тянутся вымученными параллелями по горизонтальной плоскости».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «С польского на плоский».
Придурки
- Режиссер: Мэйкон Блэр
- В ролях: Дэйв Франко, О’Ши Джексон мл., Мэйсон Темз, Киллер Майк, Шонтелль Трэш, Кэйл Коуплэнд
- Жанр: комедия, криминал / США / 98 мин.
- В прокате: с 20 августа
Кинопрокатчик «Парадиз»: «Марк и Дэвис должны доставить Шеридана в больницу, но он сбегает, втягивая их в хаос преступлений и безумия. В итоге они понимают: главное — не цель, а те, кого встречаешь на пути».
Мошенники
- Режиссер: Олжас Нурбай
- В ролях: Рустем Омаров, Ержан Тусупов, Бопеш Жандаев, Дмитрий Багрянцев, Батыр Байназаров, Улболсын Шалкарова
- Жанр: драма, криминал / Казахстан / 110 мин.
- Слоган: «Банк диктует правила»
- В прокате: с 20 августа
Кинопрокатчик «Кино.Арт.Про»: «Дамир на протяжении всей жизни занимается аферами. Его крупнейшая схема — открытие собственного банка и хищение миллиардов долларов. Оказавшись в руках представителя криминального мира Ерлана и опасаясь за свою жизнь, Дамир раскрывает все мошенничества, в которых был замешан».