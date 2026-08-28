Прокатная десятка

Кинокритик Юлия Шагельман: «На экране же сюжет двигается рывками, а диалоги звучат так, будто их авторы стараются вызвать у зрителей аневризму головного мозга. Это рифмуется и с визуальным решением: из всех технических приемов здешнему монтажеру милее всего джамп-каты – резкие склейки, заставляющие кадр прыгать каждые пару секунд. Зато погони и прочий экшен разворачиваются невероятно медленно, как будто не только Эйприл, но и остальные герои засыпают на ходу».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Дроны, клоны и путаны».