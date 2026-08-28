Сергей Аксенов объявил о кадровых перестановках в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил об отставке ряда руководителей в Керчи, Ялте и Нижнегорском районе полуострова. Об этом он сообщил в своих соцсетях. «В отставку уходят глава администрации Нижнегорского района Антон Андреевич Кравец, глава администрации города Керчи Иван Юрьевич Кошель, первый заместитель главы администрации города Ялты Сергей Сергеевич Олефиренко»,— уточнил глава Крыма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

По его словам, исполняющими обязанности глав администраций будут назначены: в Нижнегорском районе — Дмитрий Иванович Мильгевский, в Керчи — Игорь Владимирович Крутьков. В Ялте и. о. первого заместителя главы администрации станет Светлана Юрьевна Шевченко. Господин Аксенов подчеркнул, что кадровые ротации в органах власти региона — это рабочий процесс, который будет продолжен.

Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко объявила о своем желании баллотироваться в депутаты Госдумы на грядущих осенних выборах.

Предыдущий руководитель администрации Керчи Олег Каторгин покинул свой пост, написав заявление об отставке по собственному желанию, в мае этого года.

Александр Дремлюгин, Симферополь