Бивол защитил титулы чемпиона мира WBA и IBF, победив Айферта в Екатеринбурге

Российский боксер Дмитрий Бивол одержал победу над немцем Михаэлем Айфертом в главном поединке турнира RCC Boxing Promotions, прошедшего в Екатеринбурге. По итогам 12 раундов все трое судей отдали победу россиянину (120-107, 120-107, 120-107). Бивол защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в полутяжелом весе.

Боксеры Дмитрий Бивол (в центре) и Михаэль Айферт (справа) во время боя Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

На счету 35-летнего Дмитрия Бивола теперь 25 побед и одно поражение на профессиональном ринге. 28-летний Михаэль Айферт потерпел второе поражение в 15 поединках.

Как сообщили в пресс-службе Русской медной компании (РМК), турнир RCC Boxing Promotions собрал на УГМК-Арене почти 9 тыс. зрителей.

Полина Бабинцева