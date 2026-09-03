Летнее напряжение

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Последний летний месяц не дал спокойно отдохнуть инвесторам — не помогла даже умиротворяющая риторика политиков. Цена на нефть оставалась высокой (Brent — от $80 до $93 за баррель) на фоне продолжения публичной перепалки руководства США и Ирана об условиях судоходства в Ормузском проливе. Дональд Трамп так часто чередовал угрозы экономического и военного разгрома Ирана с заявлениями о фактическом достижении мира на Ближнем Востоке, что в какой-то момент биржи почти перестали на них реагировать. Новый глава ФРС Кевин Уорш лишь повысил градус напряжения на рынках, намекнув на ужесточение денежно-кредитной политики, хотя от него финансисты и бизнес ожидали смягчения.

Высокие цены на нефть, что традиционно несут дополнительные доходы в российский бюджет, на этот раз не сильно ободрили российских инвесторов. Индекс Мосбиржи в августе просел ниже 2100 пунктов под давлением геополитических рисков, проблем с автомобильным топливом в пик летнего сезона отпусков и атак на логистику крупных компаний. Не добавила оптимизма россиянам и риторика Банка России, замедлившего этим летом шаг снижения ключевой ставки с 0,5 до 0,25 процентного пункта. Немного порадовали инвесторов слова президента Владимира Путина о том, что экономика, несмотря на внешние и внутренние проблемы, продолжает медленно расти.