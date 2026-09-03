Инвесторы готовы рискнуть

Международные инвесторы продолжают активно наращивать вложения в рисковые активы. За месяц мировые фонды акций смогли привлечь более $153 млрд. Основными бенефициарами привлечений стали фонды США. «Бычьей» игре способствуют сильные финансовые показатели американских компаний, а также надежды на сохранение текущего уровня ставки ФРС США. В числе отстающих оказались фонды Европы, а также все страновые фонды БРИК, включая Россию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) свидетельствуют о высоком спросе международных инвесторов на рисковые активы. По оценке «Денег», основанной на данных отчетов Bank of America (BofA, учитывают данные EPFR), за четыре недели, завершившиеся 19 августа, чистый приток средств во все страновые и региональные фонды акций составил $152,7 млрд. Это почти на четверть больше притока месяцем ранее, но на 13% ниже июньского рекорда, когда на фоне IPO SpaceX инвестиции составили $176,5 млрд.

Всего с начала года глобальные инвесторы вложили в акции $811 млрд. Это более чем на $500 млрд выше результата за аналогичный период 2025 года и лучший показатель для этого периода за все время наблюдений «Денег» (с начала 2017 года). Весь приток средств пришелся на биржевые индексные фонды — ETF. С начала года фонды этой категории привлекли почти $1,17 трлн, против $662 млрд годом ранее. Отток средств из классических фондов акций (long only) вырос с $300 млрд до $355 млрд.

Рецессии не быть

Аппетит к риску у глобальных инвесторов вырос на фоне умеренных ожиданий по динамике мировой экономики. По данным августовского опроса портфельных управляющих, проведенного аналитиками BofA, 56% инвесторов ожидают, что мировая экономика не войдет в рецессию, что на 16 процентных пунктов больше, чем в мае, и вдвое выше, чем в августе 2025 года. Еще 34% опрошенных ждет «мягкой посадки» экономики (самый низкий показатель с апреля 2025 года), и лишь 4% опрошенных допускает «жесткую посадку». В июле МВФ сохранил прогноз роста мировой экономики на уровне 3% в 2026 году, в 2027 году допускается ускорение до 3,4%.

Как напоминает инвестиционный банкир Илья Сушков, снижение страха перед рецессией ведет к росту вложений в акции и уменьшению доли наличности. В августе средняя доля наличности в портфелях мировых инвесторов упала до 3,5%, минимума с февраля этого года. Ниже показатель был лишь шесть раз за все время наблюдений (с 1998 года).

Интерес к акциям поддерживают высокие финансовые показатели крупнейших мировых компаний. Илья Сушков обращает внимание, что к 19 августа отчиталось около 90% компаний, входящих в расчет индекса MSCI World, а их совокупная прибыль выросла почти на 40% год к году. В итоге портфельные менеджеры закладывают в инвестиционные модели более высокие ожидания по прибыли. По данным BofA, 37% опрошенных управляющих ожидают двузначного роста прибыли компаний в следующие 12 месяцев. «Фундаментальная картина пока остается сильной: прибыль компаний продолжает расти. Но все большее значение имеет ее качество, то есть насколько рост прибыли подтверждается денежным потоком на фоне быстро увеличивающихся капитальных затрат»,— полагает глава инвестиционного офиса Astero Falcon Елена Нефедова.

Фонды развитых стран

В лидерах привлечений остаются фонды акций развитых стран. По данным EPFR, в отчетный период клиенты фондов developed markets (DM) вложили $132,3 млрд, что более чем вдвое больше объема средств, поступившего месяцем ранее. С начала года по таким фондам зафиксирован приток в размере $857 млрд, что в 2,5 раза выше показателя аналогичного периода 2025 года.

Увеличение инвестиций в фонды DM произошло на фоне роста спроса на фонды американских акций. За месяц объем чистых привлечений в такие фонды составил $84,6 млрд, месяцем ранее было инвестировано немногим более $44 млрд. По данным опроса BofA, число портфельных менеджеров, у которых доля вложений в такие акции была выше индикативного уровня, на 27% превысило число тех, у которых эта доля ниже. За месяц перевес оптимистов вырос на 3 п. п., а с начала года рост составил 30 п. п. Как отмечает независимый портфельный управляющий по глобальным рынкам Алена Николаева, именно американские компании дают инвестору то, чего не найти во многих других регионах: убедительный рост корпоративных прибылей. По итогам второго квартала прибыли компаний из индекса S&P 500 выросли почти на 50,4% в годовом выражении, аналитики ожидали подъема, но на 23,2%. В последний раз доходы американских компаний росли столь высокими темпами в третьем квартале 2021 года — за счет эффекта низкой базы 2020 года.

В аутсайдерах среди рынков развитых стран остаются европейские фонды, из которых в августе было выведено $0,75 млрд. Это в пять раз меньше потерь июля, но август стал шестым подряд месяцем бегства инвесторов, за это время они забрали $34 млрд. Замедлившееся бегство инвесторов из фондов Европы может быть связано с тем, что в результате ранее произошедшей распродажи оценки местных компаний начали заметно уступать американским аналогам. Продавать такие компании становится все сложнее. Активному восстановлению притоков мешает сильная зависимость региона от экспорта энергоносителей, который находится под давлением конфликта на Ближнем Востоке. «Дальнейшее ухудшение ситуации с поставками энергоносителей чревато для маржи в промпроизводстве Европы, а также для инфляции. Так что пока управляющие скорее тактически ищут дешевый рынок, нежели основательно делают ставку на Европу»,— считает госпожа Николаева.

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Фонды развивающихся стран

Международные инвесторы стали с большей осторожностью относиться к вложениям в фонды акций развивающихся стран. По данным EPFR, за отчетный период фонды, ориентированные на emerging markets, привлекли $20,4 млрд, что в три раза меньше результата июля. «Резкое торможение притоков в развивающиеся рынки в августе — прямое следствие очередной эскалации на Ближнем Востоке»,— полагает управляющий по глобальным рынкам General Invest Александр Ковалев. В июле США и Иран завершили режим прекращения огня, в результате взаимных ударов Ормузский пролив вновь оказался заблокирован, констатирует эксперт.

Падение привлечений в фонды развивающихся стран произошло на фоне возобновления продаж международными инвесторами паев фондов Китая. За месяц такие продажи составили $2 млрд, что в 20 раз меньше объема средств, поступивших месяцем ранее. Всего с начала года глобальные и локальные инвесторы вывели свыше $200 млрд — это рекордный объем средств за все время наблюдений «Денег».

Преобладанию негативных настроений инвесторов могли способствовать слабые макроэкономические данные из Китая. В августе Национальное бюро статистики КНР сообщило о том, что производственный индекс PMI в июле упал с 50,3 до 49,2 пункта, а индекс новых заказов опустился до 48,5 пункта. Розничные продажи выросли за месяц лишь на 0,6% год к году, промышленное производство — на 4,5%, а инвестиции в основной капитал за январь—июль сократились на 6,7%. «Народный банк Китая пока не спешит резко смягчать монетарную политику, что также ограничивает надежды на быстрый разгон экономики»,— отмечает аналитик Freedom Global Владимир Чернов.

Обострение на Ближнем Востоке дополнительно ускорило отток капитала, поскольку Китай остается крупнейшим импортером нефти и сильно зависит от ее поставок из региона. Сейчас движение через Ормузский резко сократилось. Из-за возросших рисков китайские государственные перевозчики фактически избегают пролива, а стоимость фрахта из Омана в Китай выросла в несколько раз. Например, стоимость танкерных перевозок составляет сейчас $140 тыс. в сутки, тогда как до начала противостояния США и Ирана не превышала $40 тыс. в сутки. «Для Китая это означает более дорогую энергию, логистику и дополнительные инфляционные риски на фоне и без того слабого внутреннего спроса. Поэтому геополитика, скорее всего, была не основной причиной продаж китайских фондов, но заметно усилила их»,— считает Владимир Чернов.

Управляющие и аналитики не исключают, что часть выведенных из Китая средств могла быть реинвестирована в Южную Корею. По словам Владимира Чернова, этот рынок остается одним из наиболее интересных среди рынков EM благодаря доминирующей позиции в производстве полупроводников. По данным Минфина страны, южнокорейский экспорт в июле вырос на 62,8% год к году прежде всего за счет чипов, компьютеров и судов, а инвестиции в оборудование в июне увеличились на 21,7% год к году. «Корея стала главным бенефициаром притока средств в сектор электромобилей, забирая капитал у более рискованного китайского автопрома»,— считает господин Ковалев.

Остальные страны БРИК

В фондах других стран БРИК преобладали оттоки. За минувший месяц фонды Бразилии потеряли около $0,67 млрд, против $0,27 млрд месяцем ранее. Продажи фондов Индии выросли вдвое, до $1,3 млрд. Распродажа индийских акций связана с сильной зависимостью экономики страны от импорта нефти, на который приходится 80% ее потребления. В Бразилии инвесторов прежде всего беспокоят высокие ставки, бюджетные риски и приближающиеся президентские выборы. Хотя ЦБ Бразилии в августе четвертый раз подряд снизил ставку, она все еще высока — 14% годовых. В таких условиях, по мнению Владимира Чернова, даже постепенное снижение ставки пока не выглядит достаточным поводом для устойчивого возвращения глобального капитала в бразильские фонды.

После месячной паузы оттоки возобновились и из российских фондов акций. По оценкам «Денег», основанным на данных Investfunds, за четыре недели частные инвесторы вывели из розничных паевых инвестиционных фондов, инвестирующих в российские акции, около 1,2 млрд руб., вдвое больше, чем было инвестировано месяцем ранее. За счет роста среднего курса доллара в России на 5,7%, до 81,07 руб./$, объем выведенных средств превысил инвестиции июля на 90% и составил $14,8 млн. Россияне не проявляют большого интереса к акциям в отсутствие устойчивого роста на рынке и при наличии более доходных альтернатив в виде фондов облигаций и денежного рынка.

Иван Евишкин