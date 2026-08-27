Из испанского музея украли «Сокровища Вильены»

Неизвестные ограбили музей MUVI в испанском городе Вильене утром 27 августа. Менее чем за четыре минуты они смогли похитить «Сокровища Вильены» — золотые украшения, изготовленные в бронзовом веке. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Museo Arquologico de Villena Фото: Museo Arquologico de Villena

Сигнализация в музее сработала в 5:20 по местному времени, а в 5:24, когда на место прибыли охранники, там уже никого не было. Подозреваемых в краже пока не нашли.

Украшения суммарно весят около 10 кг. Это золотые и железные браслеты, чаши и сосуды из золота, фрагменты украшения царского скипетра и другие небольшие предметы. Похитители, по словам собеседников газеты, забрали «большую часть». Заместитель главы правительства Аликанте (регион, в котором расположен город) заявил, что музей понесет значительный материальный ущерб.