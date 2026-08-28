МЧС предупредило о подъеме воды в реках Сахалина и КЧР из-за ливней

Уровень воды в реках в Сахалинской области, а также в Карачаево-Черкесии может подняться до опасных отметок. Об этом предупредила пресс-служба МЧС России.

В реках на Сахалине из-за дождей уровень воды может подняться до 1,5 метра. В горах Карачаево-Черкесии ливни, по прогнозам специалистов, могут вызвать сели. В министерстве добавили, что из-за непогоды в этих регионах прогнозируются нарушения электроснабжения и затруднения в движении транспорта.

На Сахалинскую область 20 августа обрушился циклон, который принес сильные ливни. Уровень воды в реке Томаринке поднялся более чем на 5 м. Затопило более 30 жилых домов. В Углегорском районе речной паводок смыл туристические домики. Из 11 находившихся там туристов двое пропали без вести. МЧС по Карачаево-Черкесии предупреждало о сильных дождях, грозах, сильном ветре до 20-25 м/с.