Спасатели не нашли двух пропавших туристов в смытых рекой домах на Сахалине

Спасатели обнаружили три домика для отдыха, которые унесло в реку на Сахалине. Предположение о том, что два пропавших туриста могли находиться в них, не подтвердилось.

«Домики для отдыха спасатели обнаружили в местной реке Тавда в пяти километрах от Лесогорских минеральных вод. Людей в них нет»,— сообщили «РИА Новости» в управлении МЧС России по региону.

Там добавили, что сегодня к поискам пропавших людей смогли подключить вертолет. Также ведомство собирается задействовать БПЛА. Однако к местам поиска спасателям приходится добираться пешком, потому что дорог в этой местности практически нет.

Ранее областная прокуратура сообщила, что 23 августа на базе отдыха у Лесогорских термальных источников в Углегорском районе речной паводок смыл гостевые домики. Из 11 находившихся там туристов двое пропали без вести. СКР начал проверку по факту ненадлежащего оказания услуг.