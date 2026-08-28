Песков заявил о паузе в переговорном процессе по Украине

Тема переговоров по мирному урегулированию на Украине находится на паузе, новых инициатив по этому поводу нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Господин Песков добавил, что Украина «прекрасно знает» требования России. «Мирным путем они не хотят это обсуждать, поэтому мы продолжаем обеспечивать позитивную для нас динамику на фронтах, и операция продолжается»,— сказал представитель российского президента на брифинге.

Накануне глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень экстремистов и террористов) допускал новый раунд мирных переговоров с представителями США и России в сентябре. Тогда в Кремле никакой информацией по срокам встречи не располагали. В последний раз делегации трех стран встречались в Женеве в феврале 2026 года.