Пассажиров рейса Египет — Москва оставили в Кольцово из-за юридических правил

Египетский авиаперевозчик Nesma Airlines пассажиров рейса Шарм-эш-Шейх — Москва после незапланированной посадки в аэропорту Кольцово был вынужден оставить их Екатеринбурге из-за юридических правил, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе компании. Добираться до Москвы пассажирам пришлось самостоятельно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В компании заявили, что после прохождения процедур прибытия в Кольцово дальнейшая транспортировка пассажиров во Внуково квалифицировалась бы как внутренний рейс — после того, как они вышли из самолета и прошли процедуры прибытия. Согласно нормам международной гражданской авиации, иностранным авиакомпаниям запрещено выполнять такие перевозки на территории другого государства. Nesma Airlines не отказывалась от перевозки, во Внуково также опровергли информацию о том, что они отказали в приеме рейса.

Командир воздушного судна во время полета получил указание диспетчерских служб России направить борт на запасной аэродром в Екатеринбурге из-за закрытия воздушного пространства. Поскольку сроки действия ограничений были неизвестны, перевозчик принял решение о высадке людей — иначе они могли бы провести в салоне более семи часов. Авиакомпания готова компенсировать пассажирам затраты на путь до Москвы.

Вчера утром самолет Nesma Airlines, выполнявший рейс NE 644 из Египта в Москву, совершил незапланированную посадку в екатеринбургском Кольцово. Рейс в Москву был отменен, пассажиры вышли в здание аэропорта. Транспортная прокуратура начала проверку.

Ирина Пичурина