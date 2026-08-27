В Кольцово сел самолет, летевший из Шарм-эш-Шейха в Москву

Самолет авиакомпании Nesma Airlines, выполнявший рейс NE 644 из Шарм-эш-Шейха (Египет) в Москву, совершил незапланированную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

«В настоящее время рейс до Москвы отменен. Пассажиры находятся в здании аэропорта Кольцово»,— говорится в сообщении.

Транспортная прокуратура проводит проверку по данному факту. Сотрудники ведомства выехали в Кольцово для оперативного реагирования на обращения пассажиров.

Полина Бабинцева