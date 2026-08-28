УрФО готов к отопительному сезону более чем на 70%

На начало августа Уральский федеральный округ (УрФО) в среднем был готов к отопительному сезону 2026-2027 годов более чем на 70%, сообщил в своем Telegram-канале полпред Артем Жога после заседания с губернаторами уральских регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал полпреда УрФО Артема Жоги Фото: Telegram-канал полпреда УрФО Артема Жоги

Тепло уже начали подавать в социальные объекты в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), в начале сентября отопительный сезон начнется в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра). «Важным направлением остается модернизация устаревших коммуникаций. В этом году в УрФО отремонтировано почти 430 км ветхих сетей. Поручил держать на контроле динамику обновления инфраструктуры и сформировать запас котельного топлива»,— добавил Артем Жога.

Как сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук, сейчас уровень готовности объектов ЖКХ в округе достиг 87%. В регионе заменили свыше 550 км инженерных сетей. Сформированы 443 аварийные бригады, проведено 2023 противоаварийные тренировки. В Свердловской области готовность по основным объектам коммунальной инфраструктуры к концу июля составляла более 45%.

Ирина Пичурина