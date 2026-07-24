Почти половина коммунальных сетей Среднего Урала готова к отопительному сезону

Губернатор Свердловской области Денис Паслер заслушал доклад областного минЖКХ о подготовке к отопительному периоду в регионе. Как сообщил он в своем Telegram-канале, на сегодня готовность по основным объектам коммунальной инфраструктуры составляет более 45%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Произведена замена ветхих сетей: на 47% от плана — тепловых сетей, на 46% — водопроводных, на 33% — канализационных. Работы во всех муниципалитетах должны быть окончены до 1 ноября, а паспорта готовности получены до конца ноября. Также глава региона сообщил о необходимости своевременного подключения к отоплению жилья и соцобъектов.

Кроме того, Денис Паслер отметил, что почва в полях оказалась переувлажнена после затяжных дождей. «Несмотря на сложные погодные условия, сельчане используют любую возможность для проведения необходимых работ. Техника готова, топливо есть в достаточном объеме. Стартовала уборка озимой пшеницы. Аграрии прогнозируют достаточный урожай кормовой кукурузы, которой погода только пошла на пользу, а также хороший урожай овощей»,— сказал губернатор. Он также поручил областному минАПК провести ревизию остатков прошлых лет для формирования кормовой базы для скота.

Ирина Пичурина