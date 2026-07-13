Курские власти прокомментировали бензин по 180 рублей за литр

На официальной странице правительства Курской области в соцсети «ВКонтакте» местная жительница опубликовала фото и попросила прокомментировать цены на заправке сети «Калина ойл», которые, судя по снимку, достигли в регионе 180 руб. за литр бензина АИ-95. Региональное министерство промышленности, торговли и предпринимательства ответило пользовательнице, что «цены зависят от поставщиков бензина», и «органы исполнительной власти не имеют прямых полномочий по их регулированию».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Шалиманова Фото: Наталья Шалиманова

«Но мы регулярно направляем официальные обращения в адрес крупных топливных компаний о необходимости контролировать ситуацию как с наличием топлива, так и со стоимостью»,— заявили в министерстве.





Также, по информации ведомства, УФАС по Курской области «проводит заседания оперштаба, который как раз контролирует ценовую ситуацию на рынке нефтепродуктов региона». Жителям региона рекомендовали сообщать о необоснованном завышении цен антимонопольщикам.

На заправке сети «Калина ойл» в Воронежской области также была замечена цена в 200 руб. за литр бензина АИ-100. Марку АИ-92, как и в Курской области, отпускали за 160 руб.

Кроме того, в Воронежской области стоимость «сотого» бензина превысила отметку в 200 руб. за литр на АЗС сети «Атан». В частности, на заправке в Рамонском районе его отпускали за 204 руб.

«Случаи резкого повышения цены на отдельных малых АЗС уже изучаются коллегами из УФАС. Сейчас не время зарабатывать на горючем»,— заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев в конце прошлой недели.



Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что в условиях дефицита поставок топлива в субботу, 11 июля, спрос на бензин в Липецкой области почти в два раза превысил обычную суточную норму.

Денис Данилов