Курское УФАС уличило «Калину-ойл» в необоснованном завышении цен на бензин
Управление Федеральной антимонопольной службы по Курской области выявило признаки нарушения закона о защите конкуренции при изменении стоимости топлива у ООО «Сенд» (АЗС под коммерческим обозначением «Калина-ойл»). Речь идет об установлении экономически необоснованных розничных цен на марки АИ-92 и АИ-95. Об этом сообщили в ведомстве.
Фото: Игорь Харсеев / Коммерсантъ
Компании выдали предупреждение о необходимости устранить нарушения, которые могут ущемлять интересы потребителей, навязывая им невыгодные условия.
- В УФАС отметили, что следят за ценообразованием на топливном рынке Курской области и проверяют обоснованность цен, установленных поставщиками.
Накануне стало известно, что воронежское антимонопольное ведомство уличило в нарушениях поставщиков топлива для АЗС. Предупреждения получили ИП Алексей Алекумов, ИП Андрей Питченко и ООО ТК «Движение».
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