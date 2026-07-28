Курское УФАС уличило «Калину-ойл» в необоснованном завышении цен на бензин

Управление Федеральной антимонопольной службы по Курской области выявило признаки нарушения закона о защите конкуренции при изменении стоимости топлива у ООО «Сенд» (АЗС под коммерческим обозначением «Калина-ойл»). Речь идет об установлении экономически необоснованных розничных цен на марки АИ-92 и АИ-95. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев / Коммерсантъ

Компании выдали предупреждение о необходимости устранить нарушения, которые могут ущемлять интересы потребителей, навязывая им невыгодные условия.

В УФАС отметили, что следят за ценообразованием на топливном рынке Курской области и проверяют обоснованность цен, установленных поставщиками.

Накануне стало известно, что воронежское антимонопольное ведомство уличило в нарушениях поставщиков топлива для АЗС. Предупреждения получили ИП Алексей Алекумов, ИП Андрей Питченко и ООО ТК «Движение».

Что происходит на топливном рынке Черноземья сейчас — в материале «Ъ-Черноземье» «Бензин выходит из очереди».

Кабира Гасанова