«Фонтанка»: подорвавшая машину военного в Петербурге девушка сбежала из России

Исполнителем теракта в Санкт-Петербурге, при котором погиб военнослужащий и пострадала его жена, оказалась 24-летняя девушка. После подрыва машины она покинула страну. Об этом сообщает «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место взрыва на Колпинском шоссе в Петербурге

Фото: Егор Победный / Коммерсантъ Место взрыва на Колпинском шоссе в Петербурге

Фото: Егор Победный / Коммерсантъ

По версии следствия, которую приводит издание, несколько месяцев назад с подозреваемой через мессенджер связались представители ВСУ и убедили ее заложить бомбу под автомобиль. Взамен девушке — жительнице другого города — пообещали помочь с переездом за границу. По предварительным данным, вечером 26 августа она установила взрывное устройство под сиденьем автомобиля. Сразу после этого она поехала в аэропорт Пулково и улетела в Турцию.

ФСБ и оперативники уголовного розыска обратились к турецким силовым структурам с просьбой задержать подозреваемую, пишет «Фонтанка». Однако, как сообщается, россиянка уже успела покинуть Турцию и улететь в молдавский Кишинев.

Утром 27 августа на Ростовской улице в Пушкинском районе Петербурга, в микрорайоне Славянка, взорвался кроссовер Geely. Находившийся за рулем военнослужащий погиб, его жена с тяжелыми травмами была доставлена в реанимацию. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Подробнее — в материале «Ъ» «Взрыв в Славянке».