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Олимпийский чемпион Коннор Хеллибайк запросил обмен из клуба НХЛ «Виннипег»

Американский вратарь Коннор Хеллибайк запросил обмен из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег Джетс». Заявление голкипера в социальной сети X опубликовал его агент Рэй Петкау.

«Несколько месяцев назад я в частном порядке попросил об обмене. Я старался вести себя спокойно и уважительно, давая организации время рассмотреть все варианты. С приближением тренировочного сбора я счел важным публично подтвердить свою просьбу»,— сказал хоккеист. Генеральный менеджер «Джетс» Кевин Чевелдэйофф отметил, что клуб «продолжает вдумчиво работать над ситуацией, но на данный момент новостей нет».

Текущий контракт 33-летнего голкипера рассчитан до 2031 года. По условиям действующего соглашения, средняя зарплата игрока за сезон составляет $8,5 млн.

На драфте НХЛ 2012 года Хеллибайк был выбран «Виннипегом» под общим 130-м номером. За команду голкипер дебютировал в 2015 году. Он трижды признавался лучшим вратарем сезона (2020, 2024, 2025), а также стал обладателем приза самому ценному игроку регулярного чемпионата (2025). В составе сборной США хоккеист стал победителем Олимпийских игр 2026 года.

Арнольд Кабанов

Составлено ИИ-Ассистентъ

В августе 2026 года Коннор Хеллибайк, выступающий за «Виннипег Джетс», занимал второе место в рейтинге лучших голкиперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В мае 2026 года Коннор Хеллибайк также стал обладателем Hart Trophy — приза самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. В 2025 году он был назван лучшим голкипером регулярного чемпионата НХЛ, получив Vezina Trophy.
В феврале 2026 года президент США Дональд Трамп наградил Коннора Хеллибайка Президентской медалью Свободы за то, что вратарь помог сборной США завоевать золотую медаль на Олимпийских играх 2026 года.

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