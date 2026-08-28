Чем был известен король Норвегии Харальд V

28 августа в возрасте 89 лет умер король Норвегии Харальд V. Он правил страной с 1991 года. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Король Харальд обходит строй почетного караула во время визита в Канаду в мае 2002 года

Фото: Jim Young / Reuters Король Харальд обходит строй почетного караула во время визита в Канаду в мае 2002 года

Фото: Jim Young / Reuters

Харальд V родился 21 февраля 1937 года в королевской резиденции Скаугум близ Осло в семье кронпринца Улафа и кронпринцессы Марты. Принадлежал к династии Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбург. После оккупации Норвегии Германией в 1940 году семья разделилась: мать с детьми жила в Швеции и США, отец и дед находились в Лондоне.

После возвращения на родину учился в общеобразовательной школе Осло, затем в 1956–1959 годах — в Офицерской школе кавалерии и Военной академии. В 1960–1962 годах изучал политические науки, историю и экономику в оксфордском колледже Бейллиол, где ранее учился его отец.

В 1957 году стал наследным принцем. Выполнял представительские функции, первый самостоятельный визит совершил в 1960 году в США. В 1964 году нес флаг Норвегии на открытии Олимпиады в Токио. До вступления на престол 20 лет возглавлял норвежское отделение Всемирного фонда природы.

29 августа 1968 года женился на Соне Харальдсен, дочери торговца одеждой. Их тайные отношения длились девять лет, прежде чем король Улаф V перестал возражать против брака с простолюдинкой. По сведениям СМИ, Харальд пригрозил отказом от престола, если его выбор не будет одобрен. В семье родились принцесса Марта Луиза (1971) и наследный принц Хокон (1973).

В июне 1990 года из-за болезни отца стал принцем-регентом. 17 января 1991 года, после смерти Улафа V, вступил на престол, 21 января принес присягу с девизом «Все для Норвегии». По конституции обладал широкими полномочиями, но фактически выполнял церемониальные функции, еженедельно председательствуя в Государственном совете.

Правление отличалось большей открытостью монархии: по его распоряжению отремонтировали королевские здания, включая дворец в Осло, и открыли их для публики. Он также стал первым монархом норвежского происхождения с XIV века. В июле 2011 года, после терактов Андерса Брейвика, унесших жизни 77 человек, выступил с обращением к нации, встречался с семьями погибших и стал символом национального единства.

В 2003 году перенес онкологическую операцию, в 2005 году — аортокоронарное шунтирование. До конституционной реформы 2012 года возглавлял Церковь Норвегии. Имел звания генерала армии, ВВС и адмирала флота, был награжден орденами Норвегии и других стран. Патронировал 27 организаций, включая научные общества и Олимпийский комитет, помогал детям в трудных ситуациях.

С юности увлекался парусным спортом, имел статус яхтсмена международного класса. Входил в состав норвежской олимпийской сборной на Олимпиаде 1964, 1968 и 1972 годов. Завоевал золото чемпионата мира в 1987 году и чемпионате Европы в 2005 году. В 2013 году участвовал в экспедиции в Амазонию, в 2015-м стал первым монархом, посетившим Антарктиду.

За время его правления ВВП Норвегии вырос почти пятикратно — с $121,9 млрд в 1991 году до $593,3 млрд в 2022-м. Страна заняла третье место в мире по доходу на душу населения ($94,5 тыс.), безработица составила 3,2%. В 2016 году, к 25-летию правления, 80% населения поддерживали монархию. Харальда V называли «народным королем» и «дедушкой нации».