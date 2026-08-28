В Петербурге пересчитают могилы
В Санкт-Петербурге проведут инвентаризацию мест захоронений на историко-мемориальных кладбищах. ГКУ «Специализированная служба Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела» заключило два контракта на проведение работ, следует из данных «Госзакупок».
Стоимость двух контрактов составляет около 3,5 млн рублей
Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ
В перечень вошли Никольское кладбище в Александро-Невской лавре, Новодевичье кладбище, Смоленское лютеранское и Комаровское кладбища. Общая стоимость двух контрактов составляет около 3,5 млн руб. Подрядчиком выступает петербургский «НТЦ Гипроград».
В рамках работ подрядчик должен провести аэрофотосъемку территорий, сфотографировать захоронения, определить GPS-координаты могил и перенести сведения с надгробий в электронную таблицу. Захоронения предлагается классифицировать как действующие, бесхозные или неопознанные. При этом сверка данных на надгробных плитах с инвентарными книгами кладбищ условиями контракта не предусмотрена. Инвентаризация позволит сформировать актуальные сведения о местах захоронений и в дальнейшем использовать их для цифрового учета.
В 2021 году правительство РФ рекомендовало регионам к 2026 году провести инвентаризацию кладбищ и мест захоронений и разместить соответствующие реестры на региональных порталах госуслуг.
Пилотную инвентаризацию в Петербурге провели в 2025 году на небольшом кладбище на острове Декабристов, где насчитывается около 1,5 тыс. захоронений. Работы по этому контракту стоили около 1,04 млн руб.
В других регионах процесс цифровизации кладбищ также идет. Например, в Вологде в 2025 году начали инвентаризацию и оцифровку нескольких кладбищ с фотографированием могил, определением их координат и составлением цифрового описания захоронений.
В августе 2026 года стало известно о планах запустить на «Госуслугах» сервисы поиска мест на кладбищах для жителей 21 региона. В системе предполагается размещать сведения о местах захоронений и ритуальных услугах. Подробнее — в материале «Ъ» «Раннее бронирование».