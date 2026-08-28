В Петербурге пересчитают могилы

В Санкт-Петербурге проведут инвентаризацию мест захоронений на историко-мемориальных кладбищах. ГКУ «Специализированная служба Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела» заключило два контракта на проведение работ, следует из данных «Госзакупок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стоимость двух контрактов составляет около 3,5 млн рублей

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Стоимость двух контрактов составляет около 3,5 млн рублей

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

В перечень вошли Никольское кладбище в Александро-Невской лавре, Новодевичье кладбище, Смоленское лютеранское и Комаровское кладбища. Общая стоимость двух контрактов составляет около 3,5 млн руб. Подрядчиком выступает петербургский «НТЦ Гипроград».

В рамках работ подрядчик должен провести аэрофотосъемку территорий, сфотографировать захоронения, определить GPS-координаты могил и перенести сведения с надгробий в электронную таблицу. Захоронения предлагается классифицировать как действующие, бесхозные или неопознанные. При этом сверка данных на надгробных плитах с инвентарными книгами кладбищ условиями контракта не предусмотрена. Инвентаризация позволит сформировать актуальные сведения о местах захоронений и в дальнейшем использовать их для цифрового учета.

В 2021 году правительство РФ рекомендовало регионам к 2026 году провести инвентаризацию кладбищ и мест захоронений и разместить соответствующие реестры на региональных порталах госуслуг.

Пилотную инвентаризацию в Петербурге провели в 2025 году на небольшом кладбище на острове Декабристов, где насчитывается около 1,5 тыс. захоронений. Работы по этому контракту стоили около 1,04 млн руб.

В других регионах процесс цифровизации кладбищ также идет. Например, в Вологде в 2025 году начали инвентаризацию и оцифровку нескольких кладбищ с фотографированием могил, определением их координат и составлением цифрового описания захоронений.

В августе 2026 года стало известно о планах запустить на «Госуслугах» сервисы поиска мест на кладбищах для жителей 21 региона. В системе предполагается размещать сведения о местах захоронений и ритуальных услугах. Подробнее — в материале «Ъ» «Раннее бронирование».

Карина Дроздецкая