Структура воронежского «Созвездия» выставила на торги 115 га за 102 млн рублей

АО «Воронежское центральное конструкторское бюро "Полюс"» (входит в местный концерн «Созвездие», который в свою очередь контролируется «Ростехом», но управляется частной ГК «Динамика») выставило на очередные торги 115 га в Панинском районе Воронежской области. Начальная цена лота составляет 102,2 млн руб. Это следует из аукционной документации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставленный на продажу участок Воронежского ЦКБ «Полюс» в Панинском районе Воронежской области

Фото: из аукционной документации Выставленный на продажу участок Воронежского ЦКБ «Полюс» в Панинском районе Воронежской области

Фото: из аукционной документации

Участок находится в 65 км от Воронежа, между селом Красный Лиман 2-й и поселком Отделение №3 совхоза Победа Октября на расстоянии 2 км от автодороги регионального значения Р-298. На нем разрешена производственная деятельность.

Вокруг участка находятся сельскохозяйственные или производственные земли, лес. На нем нет инженерных коммуникаций — ближайшая точка подключения к сетям электроснабжения находится в 1 км от него.

Шаг аукциона составляет 2 млн руб., размер задатка — 10,2 млн руб. Принять участие в торгах можно до 25 августа, итоги планируют подвести 27 августа.

Ранее этот участок пытались продать дважды: в 2020 году и 2024-м. На первых торгах начальная цена лота составляла 103,6 млн руб., на вторых — 104,3 млн руб. Обе процедуры не состоялись из-за отсутствия заявок.

О том, как воронежский «Полюс» попал под украинские санкции,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова