Структура воронежского «Созвездия» выставила на торги 115 га за 102 млн рублей
АО «Воронежское центральное конструкторское бюро "Полюс"» (входит в местный концерн «Созвездие», который в свою очередь контролируется «Ростехом», но управляется частной ГК «Динамика») выставило на очередные торги 115 га в Панинском районе Воронежской области. Начальная цена лота составляет 102,2 млн руб. Это следует из аукционной документации.
Выставленный на продажу участок Воронежского ЦКБ «Полюс» в Панинском районе Воронежской области
Фото: из аукционной документации
Участок находится в 65 км от Воронежа, между селом Красный Лиман 2-й и поселком Отделение №3 совхоза Победа Октября на расстоянии 2 км от автодороги регионального значения Р-298. На нем разрешена производственная деятельность.
Вокруг участка находятся сельскохозяйственные или производственные земли, лес. На нем нет инженерных коммуникаций — ближайшая точка подключения к сетям электроснабжения находится в 1 км от него.
Шаг аукциона составляет 2 млн руб., размер задатка — 10,2 млн руб. Принять участие в торгах можно до 25 августа, итоги планируют подвести 27 августа.
Ранее этот участок пытались продать дважды: в 2020 году и 2024-м. На первых торгах начальная цена лота составляла 103,6 млн руб., на вторых — 104,3 млн руб. Обе процедуры не состоялись из-за отсутствия заявок.
О том, как воронежский «Полюс» попал под украинские санкции,— в публикации «Ъ-Черноземье».